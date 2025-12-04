inklusion.png Sitio accesible
Nota

¡Aquí se define! Los partidos más importantes de la NFL en la semana 14

A diferencia de otras temporadas, este 2025 hay muchos más equipos que siguen soñando con la ronda de playoffs y todo se definiría hasta la última semana

Partidos de la NFL semana 14
Reuters
1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

Luego de la semana 14 solo quedarán cuatro jornadas de la temporada regular de la NFL , por lo que los resultados de cada uno de los partidos restantes serán claves para definir el acomodo de los playoffs y los posibles comodines.

Hemos tenido enormes sorpresas a lo largo de la temporada, con decepciones incluidas, por lo que, hasta el momento, incluso hay equipos con récord negativo que pueden avanzar si logran un cierre perfecto.

Partidos de la semana 14 de la NFL

Jueves 4 de diciembre:

  • Cowboys vs Lions / 19:15 horas

Domingo 7 de diciembre:

  • Seahawks vs Falcons / 12:00 pm 
  • Steleers vs Ravens / 12:00 pm 
  • Titans vs Browns / 12:00 pm
  • Bengals vs Bills / 12:00 pm 
  • Colts vs Jascksonville / 12:00 pm
  • Washington vs Vikings / 12:00 pm 
  • Dolphines vs Jets / 12:00 pm
  • Saints vs Buccanners / 12:00 pm
  • Broncos vs Raiders / 15:00 pm 
  • Rams vs Cardinals / 15:25 pm 
  • Bears vs Packers / 15:25 pm 
  • Texas vs Chiefs / 19:20 pm 

Lunes 8 de noviembre

  • Eagles vs Chargers / 19:15 pm 

Equipos clasificados a Playoffs antes de la semana 14

Y claro, todo podría cambiar según los resultados de la semana , ya que hay decenas de combinaciones posibles. Por lo pronto, así figuran los playoffs.

Conferencia Americana:

  1. New England Patriots
  2. Denver Broncos
  3. Jacksonville Jaguars 
  4. Baltimore Ravens
  5. LA Chargers
  6. Indianapolis Colts 
  7. Buffalo Bills

Conferencia Nacional:

  1. Chicago Bears
  2. LA Rams
  3. Philadelphia Eagles
  4. Tampa Bay Buccanners
  5. Seattle Seahawks 
  6. Green Bay Packers
  7. 49ers San Francisco 

NFL
