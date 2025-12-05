¡Todo listo! Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 en México, EUA y Canadá
La FIFA llevó a cabo el sorteo final del Mundial 2026 y ya se conocen los grupos y el destino de las selecciones que participarán en México, Canadá y EUA.
Con sede en Washington, Estados Unidos y en presencia de los mandatarios de México, Canadá y EUA, así como Gianni Infantino, quien preside la FIFA, se lleva a cabo el sorteo del Mundial 2026 a llevarse a cabo en esos tres países. 48 selecciones del mundo disputarán la Copa del Mundo a partir del mes de junio del año entrante y hoy quedaron definidos los grupos que conformarán la fase de grupos.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 5, 2025
¡Es hoy, es hoy! Donald Trump (@POTUS) y el presidente de la FIFA (@FIFAcom), Gianni Infantino, llegan al Kennedy Center en Washington, D.C. para el Sorteo del Mundial 2026 ⚽ pic.twitter.com/KpIyNu1aWT
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Grupos del Mundial 2026 en México
Serán 12 los grupos que conformarán el primer mundial con 48 selecciones y ya quedaron definidos por lo que en adn Noticias te decimos cómo quedaron, contra quién jugará México y las selecciones más poderosas del planeta:
Grupo A
México
Grupos B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.