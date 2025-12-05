¡Todo listo! Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 en México, EUA y Canadá

Con sede en Washington, Estados Unidos y en presencia de los mandatarios de México, Canadá y EUA, así como Gianni Infantino, quien preside la FIFA, se lleva a cabo el sorteo del Mundial 2026 a llevarse a cabo en esos tres países. 48 selecciones del mundo disputarán la Copa del Mundo a partir del mes de junio del año entrante y hoy quedaron definidos los grupos que conformarán la fase de grupos.

Grupos del Mundial 2026 en México

Serán 12 los grupos que conformarán el primer mundial con 48 selecciones y ya quedaron definidos por lo que en adn Noticias te decimos cómo quedaron, contra quién jugará México y las selecciones más poderosas del planeta:

Grupo A

México

Grupos B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

