Grupo de México en el Mundial; los rivales a los que enfrentará la Selección Mexicana

Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo el sorteo de la FIFA para que cada país conozca las Selecciones a las que enfrentará durante el Mundial 2026; grandes figuras del deporte y de la industria del espectáculo se encargaron de dar a conocer cómo se conformaron los grupos para la primera fase.

Tanto México como Estados Unidos y Canadá fueron cabezas de serie del sorteo al ser anfitriones del torneo; nuestro país conoció a su primer rival de inmediato, ya que será la Selección que haga rodar por primera vez el balón en un renovado Estadio Azteca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Con quién jugará México el primer partido del Mundial 2026?

Tras una extensa ceremonia en la que incluso se dio a conocer la canción del Mundial 2026; México quedó en el Grupo A , mientras que en el caso de los demás anfitriones, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo C.

El Grupo A:

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje Europa 4: Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda



Con este orden, 16 años después se repetirá el partido inaugural en Sudáfrica cuando ambas Selecciones abrieron la justa deportiva en el que empataron 1-1.

La Selección Azteca logró un histórico triunfo ante Francia y luego perdió ante Uruguay. De nueva cuenta, su verdugo fue Argentina por 3-1 en los octavos de final.

¿Quiénes han sido los rivales de México los últimos Mundiales?

Catar 2022

México quedó en el Grupo C con los siguientes rivales; la Selección Azteca fue eliminada en la fase de grupos

Argentina

Polonia

Arabia Saudita



Rusia 2018

México quedó en el Grupo F con los siguientes rivales; la Selección Azteca avanzó a Octavos de Final

Alemania

Suecia

Corea del Sur



Brasil 2014

México quedó en el Grupo A con los siguientes rivales; la Selección Azteca avanzó a Octavos de Final

Brasil

Croacia

Camerún



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

