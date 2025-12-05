Grupo de México en el Mundial; los rivales a los que enfrentará la Selección Mexicana
Ya conocemos los rivales a los que enfrentará la Selección Mexicana para el Mundial 2026; el sorteo se llevó a cabo en Washington la mañana de este viernes.
Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo el sorteo de la FIFA para que cada país conozca las Selecciones a las que enfrentará durante el Mundial 2026; grandes figuras del deporte y de la industria del espectáculo se encargaron de dar a conocer cómo se conformaron los grupos para la primera fase.
Tanto México como Estados Unidos y Canadá fueron cabezas de serie del sorteo al ser anfitriones del torneo; nuestro país conoció a su primer rival de inmediato, ya que será la Selección que haga rodar por primera vez el balón en un renovado Estadio Azteca.
¿Con quién jugará México el primer partido del Mundial 2026?
Tras una extensa ceremonia en la que incluso se dio a conocer la canción del Mundial 2026; México quedó en el Grupo A , mientras que en el caso de los demás anfitriones, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo C.
El Grupo A:
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Repechaje Europa 4: Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda
Con este orden, 16 años después se repetirá el partido inaugural en Sudáfrica cuando ambas Selecciones abrieron la justa deportiva en el que empataron 1-1.
La Selección Azteca logró un histórico triunfo ante Francia y luego perdió ante Uruguay. De nueva cuenta, su verdugo fue Argentina por 3-1 en los octavos de final.
¿Quiénes han sido los rivales de México los últimos Mundiales?
Catar 2022
México quedó en el Grupo C con los siguientes rivales; la Selección Azteca fue eliminada en la fase de grupos
- Argentina
- Polonia
- Arabia Saudita
Rusia 2018
México quedó en el Grupo F con los siguientes rivales; la Selección Azteca avanzó a Octavos de Final
- Alemania
- Suecia
- Corea del Sur
Brasil 2014
México quedó en el Grupo A con los siguientes rivales; la Selección Azteca avanzó a Octavos de Final
- Brasil
- Croacia
- Camerún
