Llegó la Semana 10 de la NFL; estos son los partidos que nadie se quiere perder
La temporada 2025 de la NFL se ha convertido en una de las más impredecibles en los últimos años, con grandes sorpresas en la mayoría de los encuentros
Los equipos favoritos para avanzar directamente a los playoffs, así como aquellos que buscarán la ronda de comodines, comienzan a quedar definidos y es por eso que los partidos de la semana 10 de la NFL serán clave en muchos aspectos.
Tenemos un enorme espectáculo asegurado para este fin de semana y aquí en adn noticias te contamos los juegos a detalle para que no te pierdas nada de una de las mejores ligas del planeta.
Partidos de la semana 10 de la NFL
Como es tradición, la agenda comienza el jueves y termina hasta el lunes por la noche, con un domingo repleto de acción en el intermedio:
Jueves 6 de noviembre:
- Raiders vs Denver Broncos / 7:15 pm / Fox Sports
Domingo 9 de noviembre:
- Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts / 8:30 am
- New Orleans Saints vs Carolina Panthers / 12:00 pm
- New York Giants vs Chicago Bears / 12:00 pm
- Jacksonville Jaguars vs Texas / 12:00 pm
- Buffalo Bills vs Miami Dolphiens / 12:00 pm / Fox Sports
- Baltimore Ravens vs Minnesota Vikings / 12:00 pm
- Cleveland Browns vs New York Jets / 12:00 pm
- New England Patriots vs Tampa Bay Buccanners / 12:00 pm / Fox Sports
- Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks / 3:05 pm / Fox Sports
- Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers /3:25 pm / Fox Sports
- Detroit Lions vs Washington / 3:25 pm
- Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers / 7:20 pm / ESPN
Lunes 10 de noviembre:
- Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers / 7:15 pm / ESPN
Los partidos que nadie se quiere perder de la semana 10 de la NFL
Hay algunos encuentros que serán clave en las aspiraciones de los
equipos
. Es por eso que aquí te contamos algunos encuentros que deberías, al menos, conocer el resultado:
- Buffalo Bills vs Mimiami Dolphins / 12:00 pm / domingo 9 de noviembre
- LA Rams vs 49ers / 3:25 pm / domingo 9 de noviembre
- Steelers vs Chargers / 7:20 pm / domingo 9 de noviembre
- Philadelphia vs Green Bay / 7:15 pm / lunes 10 de noviembre
Así se jugará la semana 10 de la NFL con un juego especial en Alemania. 🇩🇪🏈— NFL México (@nflmx) November 4, 2025
¿Contra quién va tu equipo? 👀
📺📱: @FOXSportsMX | @TUDNMEX por @VIX y @ElNueveOf | @ESPNmx, @disneyplusla | #NFLGamePass pic.twitter.com/Q2Lcc0GyBD
