Llegó la Semana 10 de la NFL; estos son los partidos que nadie se quiere perder

Los equipos favoritos para avanzar directamente a los playoffs, así como aquellos que buscarán la ronda de comodines, comienzan a quedar definidos y es por eso que los partidos de la semana 10 de la NFL serán clave en muchos aspectos.

Tenemos un enorme espectáculo asegurado para este fin de semana y aquí en adn noticias te contamos los juegos a detalle para que no te pierdas nada de una de las mejores ligas del planeta.

Partidos de la semana 10 de la NFL

Como es tradición, la agenda comienza el jueves y termina hasta el lunes por la noche, con un domingo repleto de acción en el intermedio:

Jueves 6 de noviembre:



Raiders vs Denver Broncos / 7:15 pm / Fox Sports

Domingo 9 de noviembre:



Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts / 8:30 am

New Orleans Saints vs Carolina Panthers / 12:00 pm

New York Giants vs Chicago Bears / 12:00 pm

Jacksonville Jaguars vs Texas / 12:00 pm

Buffalo Bills vs Miami Dolphiens / 12:00 pm / Fox Sports

Baltimore Ravens vs Minnesota Vikings / 12:00 pm

Cleveland Browns vs New York Jets / 12:00 pm

New England Patriots vs Tampa Bay Buccanners / 12:00 pm / Fox Sports

Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks / 3:05 pm / Fox Sports

Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers /3:25 pm / Fox Sports

Detroit Lions vs Washington / 3:25 pm

Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers / 7:20 pm / ESPN

Lunes 10 de noviembre:



Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers / 7:15 pm / ESPN

Los partidos que nadie se quiere perder de la semana 10 de la NFL

Hay algunos encuentros que serán clave en las aspiraciones de los equipos . Es por eso que aquí te contamos algunos encuentros que deberías, al menos, conocer el resultado:



Buffalo Bills vs Mimiami Dolphins / 12:00 pm / domingo 9 de noviembre

LA Rams vs 49ers / 3:25 pm / domingo 9 de noviembre

Steelers vs Chargers / 7:20 pm / domingo 9 de noviembre

Philadelphia vs Green Bay / 7:15 pm / lunes 10 de noviembre

