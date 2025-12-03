Día en el que se conocerá el calendario de cada partido del Mundial 2026

Cada vez estamos más cerca de que inicie oficialmente el Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, por lo cual este próximo sábado 6 de diciembre se estará revelando el calendario completo con las fechas, sedes y horarios de los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Fue el máximo organismo rector del futbol quien reveló que el calendario se dará a conocer 24 horas después del sorteo que revelará cómo quedarán conformados los grupos de la próxima justa mundialista, la cual arrancará el jueves 11 de junio del próximo año.

¿A qué hora iniciará la ceremonia del calendario mundialista del 2026?

Será a las 11:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que será presentado de manera oficial el calendario con las fechas, horarios y sedes de los partidos que se llevarán a cabo durante el Mundial 2026 .

El evento se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C., por lo cual será hasta el próximo 6 de diciembre que se conocerán a las sedes en las que la Selección Mexicana y demás potencias mundiales disputarán la Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cuándo es el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

El sorteo en el que se definirán los grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre de igual forma en Washington D.C., esto en una ceremonia en la que estará presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

¿Contra qué selecciones podría jugar la Selección Mexicana en 2026?

Vale la pena mencionar que la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT reveló que la Selección Mexicana podría estar en uno de los llamados “grupos de la muerte” en la próxima justa mundialista, pues según con los pronósticos, le podría tocar contra los siguientes combinados:

Uruguay

Egipto

Italia

Colombia

Jordania

Los dirigidos por Javier Aguirre buscarán conseguir llegar al famoso quinto partido, el cual se le ha negado al combinado nacional desde hace más de 25 años.

