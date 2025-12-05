Partido inaugural del Mundial 2026: Rival de México confirmado, fecha, sede y todos los detalles

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, recientemente rebautizado como Estadio Banorte, en la Ciudad de México. Este estadio se convierte en el primero en la historia del fútbol mundial en albergar tres partidos inaugurales de este evento deportivo, tras haber sido escenario de los torneos de 1970 y 1986.

Este torneo será histórico por varias razones: será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, repartidas en 12 grupos. Además, la edición 2026 se disputa de manera conjunta por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Contra quién juega México en el partido inaugural del Mundial 2026?

El Coloso de Santa Úrsula será el epicentro de la fiesta futbolística con la Selección Mexicana enfrentándose a Sudáfrica.

Día feriado el 11 de junio de 2026

El gobierno capitalino declaró el 11 de junio como día feriado para que la población pueda disfrutar del evento.

"Que sepan los niños en las escuelas y los jóvenes en las universidades qué es ese día, paremos un poco y podamos vivir la inauguración", indicó Clara Brugada, jefa de Gobierno.

Fechas del Mundial 2026

Jueves, 11 de junio de 2026 – domingo, 19 de julio de 2026.

