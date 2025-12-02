OFICIAL: CR7 jugará en el Azteca contra la Selección; fecha del México vs Portugal

Después de varias semanas de especulación sobre los rivales de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de marzo, este martes 2 de diciembre se confirmó que será el partido México vs Portugal el encargado de reinaugurar el Estadio Azteca de cara al inicio del Mundial del próximo 2026.

Fue a través de las diferentes plataformas oficiales del combinado nacional, que se informó que el partido en el que los dirigidos por Javier Aguirre se medirán ante los comandados por Cristiano Ronaldo (CR7), se llevará a cabo el 28 de marzo en el Coloso de Santa Úrsula.

El gol de Gilberto Mora contra Tigres en la Liguilla del Apertura 2025 [VIDEO] Gilberto Mora llega a 2 goles en fase de Liguilla antes de los 18 años, algo que solamente Rafa Márquez había logrado

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora será el México vs Portugal en el Estadio Azteca?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Selección Azteca, el México vs Portugal dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula.

Es importante mencionar que este partido es de alta relevancia tanto para el combinado Azteca así como para la FIFA, pues será el primer partido que se dispute en el hoy nombrado Estadio Banorte de cara al inicio del Mundial 2026.

¡De élite!🌎



Nos mediremos a un Campeón de Europa 🇲🇽🆚🇵🇹 en juego de preparación de cara al Mundial 2026 🏆.



Incondicionales, tenemos una cita en el @EstadioBanorte. 🏟#SomosMéxico💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/jJbUwAcg0i — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

¿Cuándo y a qué hora será el México vs Bélgica?

Más allá del partido antes mencionado y en el cual se espera contar con la participación de figuras como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bernardo Silva, los dirigentes de la Selección Nacional informaron que el segundo partido de la fecha FIFA de marzo será ante el combinado de Bélgica.

Este partido se disputará el próximo 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago en los Estados Unidos (EUA), esto como parte de la preparación de México para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del partido México vs Portugal?

A pesar del anuncio de estos dos partidos para la próxima fecha FIFA de marzo, no se anunció cuándo saldrán a la venta los boletos del México vs Portugal ni del México vs Bélgica.

Pese a ello, se espera que las entradas estén disponible para el público en general a partir de los primeros días de marzo del próximo 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.