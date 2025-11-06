De la Liga MX para el mundo; Kevin Mier, portero del Cruz Azul, nominado al The Best de la FIFA

En el marco del inicio de la última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se dio a conocer que Kevin Mier, guardameta del Cruz Azul , fue nominado a los premios de The Best de la FIFA como mejor portero a nivel internacional junto a estrellas como Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma y más.

Fue durante la mañana de este jueves 6 de noviembre, que la FIFA comenzó a revelar las listas de nominados al galardón que premia a los mejores futbolistas y entrenadores a nivel internacional, esto por lo hecho a nivel de clubes y con sus respectivas selecciones.

Lista de nominados a mejor portero del premio The Best

Más allá de la nominación de Kevin Mier al premio como mejor portero en la ceremonia de The Best, es importante destacar a porteros como el Dibu Martínez, Jan Oblak, Yann Sommer, así como Wojciech Szczesny del Barcelona.

La lista completa de porteros nominados al The Best es la siguiente:

Allison Becker del Liverpool

Thibaut Courtois del Real Madrid

Gianluigi Donnarumma del Manchester City por lo hecho con e PSG

Dibu Martínez del Aston Villa

Manuel Neuer del Bayern Múnich

David Raya del Arsenal

Yann Sommer del Inter de Milan

Wojciech Szczesny del Barcelona

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: FIFA The Best Men's Goalkeeper of the Year nominees. pic.twitter.com/fz8A7gvQp9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 6, 2025

Números de Kevin Mier con Cruz Azul en Liga MX

Si bien es cierto que los organizadores de The Best no revelan los motivos por los cuáles se nominan a los jugadores, la realidad es que Kevin Mier ha sido uno de los jugadores más constantes y efectivos del Cruz Azul y toda la Liga MX.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, desde que el guardameta llegó a México para vestir los colores de La Máquina, ha disputado un total de 92 partidos en los cuales ha conseguido 37 porterías en cero en los 8 mil 280 jugados hasta el momento.

El arquero de la Selección Colombia ha sido esencial para que Cruz Azul haya podido disputar instancias finales del futbol mexicano, así como para la obtención de la séptima Concachampions en la historia del club cementero.

Nominan a Javier Aguirre al premio The Best

Entre los nombres que resaltan como sorpresivos en las listas de nominados a los premios The Best también destaca el nombre de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana.

El “Vasco” se encuentra en la disputa del galardón con entrenadores como Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca y Arne Slot.

