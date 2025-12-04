Los últimos 5 grupos en los que ha estado la Selección Mexicana en los Mundiales

La Selección Mexicana está lista para dar su mejor actuación en el Mundial 2026 que se celebrará en EUA, México y Canadá. Y, para lograrlo, deberá de vencer a los rivales que conforman el grupo que se dará a conocer este viernes 5 de diciembre.

A continuación, te contamos cuáles han sido los últimos cinco grupos en los que ha estado la Selección Mexicana en mundiales.

Mañana es el día: Sorteo para la Copa Mundial FIFA 2026 🤩⚽️



¡La cuenta regresiva para conocer nuestro camino está en marcha!⏳#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/6sD5X8sknU — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En cuántos mundiales ha participado México?

México hizo su debut en la justa mundialista en Uruguay 1930. Desde entonces, la Selección Mexicana ha disputado 17 mundiales en los que ha enfrentado a diversos rivales en la fase de grupos.

A lo largo de más de tres décadas, la Selección Mexicana se ha caracterizado por ser de los equipos que más clasificaciones han logrado, por lo que sigue siendo uno de los equipos habituales del torneo.

Los rivales de la Selección Azteca en los 5 últimos grupos en Mundiales

En el Mundial 2026, donde México será coanfitrión, la Selección Mexicana pretende hacer historia y clasificar a Semifinales.

Alemania 2006 (Grupo D)

Rivales: Portugal, República Islámica de Irán y Angola

Resultado: 4 puntos

Sumó 4 unidades luego de una derrota, un empate y una derrota frente a Portugal. En Octavos de Final, la selección cayó contra Argentina.

Sudáfrica 2010 (Grupo A)

Rivales: Francia, Uruguay y Sudáfrica

Resultado: 4 puntos

México empató 1-1 en el partido inaugural contra Sudáfrica. Se logró un histórico triunfo vs Francia y cayó frente a Uruguay. Una vez más, la selección argentina eliminó al cuadro azteca en octavos de final.

¡Que se repita! 🤩✨



Incondicionales, hoy en la #MáquinaDelTiempo presentada por @Banorte_mx, recordamos cuando vencimos a una selección Campeona del Mundo, de la mano de Javier Aguirre. 🇲🇽🆚🇮🇹#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México* pic.twitter.com/uMl3VylZd2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 28, 2025

Brasil 2014 (Grupo A)

Rivales: Brasil, Croacia, Camerún

Resultado: 7 puntos

La Selección Mexicana se impuso a Camerún y Croacia, pero empató con Brasil. Avanzó como segundo lugar a la siguiente fase. En Octavos, lo eliminó Países Bajos con un polémico penal.

Rusia 2018 (Grupo F)

Rivales: Alemania, Suecia y República de Corea

Resultado: 6 puntos

La Selección Azteca marcó un triunfo histórico sobre la selección alemana.También celebró una victoria frente a República de Corea, pero perdió con Suecia. En Octavos, Brasil venció 2-0.

Qatar 2022 (Grupo C)

Rivales: Argentina, Polonia y Arabia Saudí

Resultado: 4 puntos

Empató con Polonia, perdió ante Argentina y le ganó a Arabia Saudí. No obstante, la Selección Azteca tuvo una de sus más desafortunadas actuaciones en mundiales, pues acabó fuera en fase de grupos por primera vez desde 1978.

¿Cuándo será el partido inaugural del Mundial 2026?

El Mundial 2026 iniciará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio. El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, mientras que la gran final de la justa mundialista se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, EUA.