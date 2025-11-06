Luto en NFL; confirman la trágica muerte de un jugador en activo de Dallas Cowboys

De forma sorpresiva y en el marco del inicio de la semana 10 de la NFL , los Dallas Cowboys confirmaron la trágica muerte de su ala defensivo Marshawn Kneeland a los 24 años de edad, noticia que conmocionó a toda la liga de futbol americano y la franquicia que marcha en la posición 11 de la Conferencia Nacional.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que tanto los Cowboys como la NFL confirmaron el deceso de Kneeland, el cual apenas el pasado lunes 3 de noviembre fue figura en el duelo ante los Arizona Cardinals.

¿De qué murió Marshawn Kneeland?

Con extrema tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana (...) Marshawn era un compañero de equipo y miembro de nuestra organización muy querido. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia -señaló la franquicia en un comunicado.

A pesar de ello, hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de la muerte del ala defensiva de 24 años de edad, sin embargo se informó que la familia ha solicitado respeto en estos momentos de luto.

“Lo vi luchar desde que era un joven lleno de esperanza en Western Michigan con un sueño hasta convertirse en un respetado profesional de los Dallas Cowboys”, señaló su representante Jonathan Perzley.

¿Quién era Marshawn Kneeland?

Marshawn Kneeland llegó a la NFL con los Cowboys en el Draft del pasado 2024, pues fue segunda selección (56 global) para los texanos. Desde que se enfundó con el jersey de Dallas, el juvenil de 24 años de edad se fue ganando la confianza para ser uno de los más frecuentes en el emparrillado.

En las dos temporadas con el equipo de la estrella solitaria, el ala defensiva logró disputar un total de 18 juegos en los cuales sumó una captura, 15 tacleadas y 11 asistencias en favor de su equipo.

¿Cuándo es el próximo juego de los Dallas Cowboys?

Vale la pena mencionar que los Dallas Cowboys no tendrán actividad este fin de semana dentro de la NFL, pues será hasta el próximo lunes 17 de noviembre que los texanos se midan ante Las Vegas Raiders como parte de la Semana 11.

