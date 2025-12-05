¡Es hoy! Hora y dónde ver el Sorteo del Mundial 2026 para conocer los grupos oficiales

Podemos saber que nos encontramos en la recta final de la espera del Mundial 2026 cuando ya es el sorteo de la Copa del Mundo. Este viernes 5 de diciembre conoceremos el acomodo de los 12 grupos y claro, esto se podrá disfrutar completamente gratis y en vivo por la señal de TV Azteca.

Recordemos que será la primera vez en la historia que 48 selecciones participarán en un Mundial, además de que también será la primera vez que un Mundial se juega en tres países, como será el caso de México, Estados Unidos y Canadá.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA informó que el sorteo está programado para iniciar a las 11:00 am, tiempo del centro de México. Un evento que será conducido por el legendario defensa inglés Rio Ferdinand, y que contará con un gran número de atletas de élite mundial.

Hasta ahora, México es la única selección que ya conoce su grupo, ya que el partido inaugural será en el Estadio Azteca y, por ende, deben quedar en el Grupo A. El resto será una sorpresa que descubriremos poco a poco.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial 2026?

Se trata de un evento que podrás seguir a través de la señal de Azteca Deportes, en cualquier televisión a nivel nacional, por el canal de Azteca 7. De igual manera, aquí en adn Noticias te contaremos la información al momento.



Evento: Sorteo del Mundial 2026

Horario: 11:00 am

Transmisión: TV Azteca

¿Cómo quedaron los bombos del Mundial 2026?

Por lo pronto, los equipos de los mismos bombos no se pueden enfrentar entre ellos. Los equipos del bombo 1 serán cabeza de serie y así han quedado:



Bombo 1 : México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, repechaje de UEFA 1, repechaje

