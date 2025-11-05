¿Sí era penal? México va por el tercer lugar del Mundial Sub 17 tras las semifinales vs Países Bajos

El Mundial Femenil Sub 17 de este 2025 ha vivido una de las mejores actuaciones del representativo de México, en donde aseguró estar entre las cuatro mejores selecciones y tuvo un partido de semifinales vs Países Bajos que se robó los reflectores del mundo.

Resumen del México vs Países Bajos en el Mundial Sub 17

El partido entre México y Países Bajos fue muy cerrado. Los primeros 45 minutos transcurrieron sin anotaciones, aunque el conjunto 'Azteca' tuvo un dominio importante.

Fue hasta el minuto 69 de la segunda parte del partido que Países Bajos logró ponerse al frente. México luchó para conseguir el empate, incluso estuvo cerca de que le marcaran un penal al minuto 90, pero la silbante no lo sancionó después de revisarlo en el VAR . Al final, ese único gol fue suficiente para que Países Bajos llegue a la final.

#Sub17 ⏱️ 69’ | 🇳🇱 NED 1-0 🇲🇽 MEX

Gol de Países Bajos.

¡Vamos México aun queda tiempo!#ElMomentoEsNuestro ✨ — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 5, 2025

Así se jugará la final del Mundial Sub 17

La selección que ha dado la gran sorpresa en este Mundial Sub 17 es la de Corea del Norte, quien terminó como líder de grupo con tres victorias y después eliminó a Marruecos en octavos, Japón en cuartos y, sorpresivamente, a Brasil en semifinales.

Es así que la gran final del Mundial Sub 17 será Corea del Norte vs Países Bajos, en un encuentro que ha roto todas las quinielas y que será histórico.

La participación de México en el Mundial Sub 17

Aunque no había muchos reflectores para México en este Mundial, el resultado ha sido un éxito rotundopara el 'Tricolor'. En la fase de grupos vencieron a Países Bajos y a Camerún por 1-0. Después en octavos de final se impusieron a Paraguay, y en cuartos de final hicieron lo propio ante Italia. En semifinales perdieron ante Países Bajos, pero ahora buscarán el tercer lugar ante Brasil.

