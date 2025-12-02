Sorteo del Mundial 2026: IA revela cómo quedarán los 12 grupos de la Copa del Mundo

Cada vez estamos más cerca de conocer cómo quedarán configurados los 12 grupos de cuatro combinados nacionales en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, por lo cual la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT recreó el sorteo de la FIFA revelando que la Selección Mexicana podría estar en uno de los más complicados.

Fue en la pregunta formulada por adn Noticias, que esta IA señaló que a la Selección Nacional dirigida por Javier Aguirre le podría tocar el Grupo A junto a Colombia, Egipto y Jordania o bien, una de los equipos que estará disputando repechaje el siguiente año.

¿Cómo quedarán los grupos del Mundial 2026 según la IA?

Tomando en cuenta que el Grupo A estaría conformado con México , Colombia, Egipto y Jordania/ganador del repechaje, el resto de los grupos quedarían de la siguiente manera:

Grupo B: Canadá, Uruguay, Paraguay y Cabo Verde/ganador de repechaje

Grupo C: España, Japón, Noruega y Ghana/ganador de repechaje

Grupo D: EUA, Senegal, Túnez, Curazao/ganador de repechaje

Grupo E: Argentina, Marruecos, Argelia, Haití/ganador de repechaje

Grupo F: Brasil, Suiza, Panamá, Nueva Zelanda/ganador de repechaje

Grupo G: Francia, Ecuador, Uzbekistán, Costa de Marfil/ganador de repechaje

Grupo H: Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Irak/ganador de repechaje

Grupo I: Portugal, Croacia, Qatar, ganador de repechaje

Grupo J: Países Bajos, Irán, Arabia Saudita, Jordania/ganador de repechaje

Grupo K: Bélgica, Austria, Túnez/Egipto, Cabo Verde/ganador de repechaje

Grupo L: Alemania, Corea del Sur, Egipto, Sudáfrica

¿Cuál es el peor escenario para la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

De acuerdo con la misma Inteligencia Artificial de ChatGPT, el peor escenario al que se podría enfrentar la Selección Mexicana en el Mundial 2026 , es si le tocan rivales de primer nivel del bombo 2 y 3, pues al ser cabeza de serie se podría medir contra potencias de la UEFA, Concacaf y la CAF.

Con esto dicho, el peor grupo que le podría tocar a la Selección Nacional según la IA, es el siguiente:

México

Uruguay

Japón

Italia (repechaje de la UEFA)

¿Cuándo es el sorteo oficial de la Copa del Mundo?

Vale la pena mencionar que el sorteo oficial del Mundial 2026 se llevará a cabo este próximo viernes 5 de diciembre en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

