Así son los Adidas Trionda, inspirados en el balón del Mundial 2026 en México

A poco de que comience el Mundial 2026 , la famosa marca Adidas mostró los tenis Samba, un homenaje a la principal competición internacional de futbol del mundo.

Este gran homenaje lo logró de la mano de Dick’s Sporting Goods y de Dominic “The Surgeon” Ciambrone, tienda de artículos deportivos y un customizador de calzado, respectivamente, quien ha colaborado con varias marcas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién es Dominic Ciambrone?

Dominic Ciambrone, mejor conocido como 'The Shoe Surgeon', hace sneakers de acuerdo con los gustos de sus clientes (la mayoría celebridades). Ha creado botas para el Canelo Álvarez y Edgar Berlanga.

¿Cómo son los tenis del Mundial 2026?

La silueta de los tenis es la original, cuenta con una lengüeta alargada y sus colores son idénticos a los del balón Trionda, que es el oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , también fabricado por Adidas, el cual se usará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo conseguir los Adidas Trionda?

Conseguir los tenis Trionda de Samba solo se puede a través de la aplicación DICK's. En la publicación oficial se pueden conocer todos los detalles de cómo ser de los primeros en ganarlos.

En México se jugarán en total 14 partidos del Mundial y serán del jueves 11 de junio al domingo 5 de julio. La Selección Mexicana jugará en el Estadio Azteca y en el Akron de Guadalajara, Jalisco.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

