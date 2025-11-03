¡Partidazos! Liga MX anuncia fecha y hora de los cuartos de final de la Liguilla

Se terminó la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y ya tenemos todo listo para la Liguilla. Los partidos de cuartos de final serán espectáculares y podría haber más de una sorpresa este torneo.

Recordemos que Tigres Femenil es el favorito al título, además de ser el equipo que más veces ha ganado la Liga MX Femenil, sin embargo, hay varios equipos que harán todo lo posible para sorprender en la Liguilla y conseguir el ansiado campeonato.

Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Es así que la Liga MX Femenil publicó sus fechas y horarios para la primera ronda de la Liguilla, en donde conoceremos a las semifinalistas:



Tigres vs Juárez

Ida: Jueves 6 de noviembre, 18:39 horas

Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 17:00 horas

Ida: Miércoles 5 de octubre, 18:00 horas

Vuelta: Sábado 8 de noviembre, 21:00 horas

Ida: Jueves 6 de noviembre, 19:15 horas

Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 19:15 horas

Ida: Jueves 6 de noviembre, 21:00 horas

Vuelta: Domingo 9 de noviembre, 21:15 horas

Es así que todos los partidos se jugarán el jueves 6 y el domingo 9 de noviembre, a excepción de la serie entre Pachuca y Cruz Azul, la cual ocurrirá en jueves y sábado. Destaca que las 'celestes' jugarán su partido de local en el Estadio Olímpico Universitario .

Así quedó la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Si queremos darnos una idea de cómo llegan los equipos, podemos ver su desempeño durante el torneo regular:



Tigres / 42 puntos / +49 goles Pachuca / 42 puntos / +40 goles América / 38 puntos / +34 goles Toluca / 35 puntos / +18 goles Chivas / 33 puntos / +12 goles Rayadas / 32 puntos / +14 goles Cruz Azul / 28 puntos / +15 goles Juárez / 27 puntos / +7 goles

