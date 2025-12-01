Cambios drásticos: Pumas anuncia sus primeras bajas para el Clausura 2026

El torneo Apertura 2025 fue una montaña rusa de emociones para Pumas . Aunque clasificaron al Play-In, se quedaron fuera de la Liguilla y para muchos fue un fracaso. La directiva prometió cambios drásticos y las bajas han comenzado desde la parte alta del club.

Es así que las primeras bajas confirmadas no son jugadores ni el director técnico, sino directivos clave en la planeación de cada torneo: Pumas se despide de Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva, y del Dr. Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Miguel Mejía Barón renuncia a Pumas

A través de un comunicado, el equipo de Pumas informó que el Dr. Mejía Barón presentó su renuncia al cargo de vicepresidente deportivo, cargo que ocupó desde el 2021. También aprovecharon para agradecer su profesionalismo, confianza y entrega durante los más de cuatro años que estuvo en funciones.

Reconocieron que Mejía Barón siempre tendrá un lugar importante en Pumas , en donde ha dejado una huella imborrable por su trabajo como jugador, entrenador y directivo. Por lo pronto, señalaron que en los próximos días anunciarán al nuevo vicepresidente del club.

Asimismo, destaca que Eduardo Saracho también dejó el cargo de estratega deportivo por común acuerdo con el club. Estuvo en el cargo desde julio del 2023 y, con su salida, Pumas anunció que también cerrará un ciclo para comenzar a planear una reestructuración importante de cara al torneo Clausura 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.