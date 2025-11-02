¡México a un paso de la final! La femenil Sub-17 ya está en semifinales en Marruecos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 acaba de firmar una de las páginas más emocionantes en la historia de su participación en Copas del Mundo. En un partido de infarto en el Mundial Femenil Sub 17 , que se extendió hasta la tanda de penales, el Tri juvenil logró vencer a una poderosa selección de Italia en los Cuartos de Final, ganando su boleto a la ¡Semifinal de Marruecos 2025!

La siguiente prueba será contra Países Bajos, un rival al que ya enfrentaron en la fase de grupos. La mentalidad del equipo emocionó a los mexicanos, pues las talentosas jugadoras dejaron claro que no se conforman con ser uno de los cuatro mejores del mundo, sino que quieren y sueñan con mucho más.

Valentina Murrieta: La muralla que detuvo el sueño italiano

El marcador final, tras el tiempo regular, fue un tenso 0-0 que solo pudo romperse con la cabeza fría y, sobre todo, gracias a la figura de una heroína en la portería, Valentina Murrieta, quien se convirtió en la muralla azteca que logró que el tri femenil se impusiera 5-4.

El partido contra Italia, una selección que llegaba con paso casi perfecto y potencial goleador, se convirtió en un verdadero drama con dos protagonistas inesperadas: la portera mexicana Valentina Murrieta y el sistema de videoarbitraje (VAR).

Desde el silbatazo inicial, Italia presionó y generó oportunidades, pero fue la habilidad de la portera americanista y de la férrea defensa de la sub femenil, la que llevó al equipo a las semifinales en Marruecos 2025.

¡#𝐄𝐥𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐄𝐬𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 y el pase a la 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 también! 🚀🇲🇽



¡A seguir creyendo!✨💚#Sub17 pic.twitter.com/pYLc2WKuzz — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 2, 2025

En el primer tiempo, tras una revisión del VAR, se decretó un penal en contra de México que pudo haber roto el empate. Sin embargo, Murrieta aguantó la presión como las grandes y detuvo el cobro de la italiana Anna Copelli. La historia se repitió minutos después con un segundo penal, donde la portera volvió a mostrar sus reflejos.

Con el 0-0 en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió en penales. El equipo mexicano sacó la garra y anotó cinco penales perfectos, gracias a la precisión de Citalli Reyes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Valeria Alvarado y, finalmente, Laila Ávila. Una vez más, la gran figura fue Valentina Murrieta, quien atajó el último tiro decisivo de Rachele Giudici, desatando la euforia de todos los mexicanos.

¡Orgullo Rayado! 💙⚽️🇲🇽



En un emocionante partido, @miseleccionfem avanzó a la Semifinal del @fifaworldcup_es Femenil Sub-17 al vencer 5-4 a Italia en penales. Zoé Sánchez fue titular y Miranda Solís aguardó desde el banquillo.



¡Vamos por más! ¡A seguir soñando!… — Rayadas (@Rayadas) November 2, 2025

El próximo desafío para la selección femenil Sub-17

Ahora, las guerreras aztecas saltarán a la cancha el próximo miércoles 5 de noviembre para pelear por su pase a la final contra Países Bajos. Es un duelo de revancha, pues las neerlandesas, pese a ser derrotadas por México en la fase de grupos (con marcador de 1-0), demostraron ser un rival físico y tácticamente ordenado

¿Logrará el equipo liderado por Valentina Murrieta superar el subcampeonato de 2018? Cuéntanos tu opinión. Te leemos en los comentarios.

