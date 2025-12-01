Cruz Azul vs Tigres y Toluca vs Monterrey: El historial de los enfrentamientos en semifinales de la Liguilla 2025
¿Quiénes avanzarán a la final? Estos equipos ya se han enfrentado en la Liguilla del futbol mexicano y ahora se verán las caras en las semifinales del Apertura 2025
La Liguilla del futbol mexicano sigue avanzando y ya tenemos las semifinales definidas: Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Monterrey. Dos encuentros bastante peculiares, con equipos que están acostumbrados a llegar a instancias finales y que ya tienen historia entre ellos.
Hasta ahora, Toluca luce como favorito al título, ya que cierran la serie en casa, buscan el bicampeonato y su equipo ha demostrado tener uno de los mejores funcionamientos en la cancha. Aunque claro, no se descarta ninguna sorpresa.
Liguilla: Así se jugarán las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX ya publicó los días y horarios para los partidos de semifinales. Curiosamente, los partidos serán el mismo día: La ida el miércoles 3 y la vuelta el sábado 6 de diciembre:
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
Los partidos serán a las 7 y a las 9 de la noche. Hay posibilidades de una final con Clásico Regio, de una revancha entre Toluca y Cruz Azul, o de un choque entre el centro y el norte del país.
Historial del Toluca vs Monterrey en Liguilla
Hasta ahora, Toluca y Monterrey solamente se han enfrentado 4 veces en la
Liguilla
, con una final incluida en la lista. El balance ha sido el siguiente:
- Final del Apertura 2005: Toluca 6-3 Monterrey
- Cuartos de final del Apertura 2006: Toluca 2-1 Monterrey
- Semifinal del Apertura 2009: Monterrey 3-1 Toluca
- Cuartos de final del Clausura 2025: Toluca 4-4 Monterrey (Toluca avanza por posición en la tabla)
El balance se inclina por amplia diferencia a Toluca, con tres victorias por solo una de Rayados. Aunque también destaca que la última vez que se midieron en semis, fue la única vez que 'La Pandilla' avanzó.
Historial del Tigres vs Cruz Azul en Liguilla
Hasta ahora, 'celestes' y 'felinos' se han medido en cuatro oportunidades en la Liguilla del futbol mexicano desde que hay torneos cortos, con el siguiente historial:
- Semifinal del Invierno 2001: Cruz Azul 1-1 Tigres (Tigres avanzó por posición en la tabla)
- Cuartos de final del Apertura 2003: Tigres 4-2 Cruz Azul
- Cuartos de final del Apertura 2020: Cruz Azul 3-2 Tigres
- Cuartos de final del Clausura 2022: Tigres 1-1 Cruz Azul (Tigres avanzó por posición en la tabla)
El balance se inclina, con diferencia, a Tigres, quien ha avanzado tres veces, por solo una de Cruz Azul . Para este enfrentamiento en el Apertura 2025, también llegan con la ventaja de una mejor posición en la tabla.
