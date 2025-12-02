Gratis y en TV abierta; horarios y señal para ver los 4 juegos de las semifinales de la Liga MX

Después de que la Liga MX revelara los horarios en los que se disputarán las semifinales del torneo Apertura 2025, se anunció que las mejores voces de la narración en México serán las encargadas de llevar la crónica de los compromisos, pues TV Azteca estará transmitiendo los partidos Cruz Azul vs Tigres y el Monterrey vs Toluca tanto en la ida como en la vuelta.

Serán Christian Martinoli, Luis Garcia, Zague y el resto del equipo de Azteca Deportes, los encargados de llevar lo mejor de los compromisos hasta las pantallas de millones de mexicanas y mexicanos este miércoles 3 de diciembre, así como el siguiente sábado.

¿A qué hora ver los 4 juegos de semifinales de la Liga MX?

Será en punto de las 18:50 horas de este miércoles 3 de diciembre que dará inicio la transmisión del partido Cruz Azul vs Tigres a través de la señal de Azteca 7. Por su parte, el silbatazo inicial del cotejo se tiene previsto para las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Por otro lado, el Monterrey vs Toluca comenzará al término del partido antes mencionado, por lo cual se espera que el silbatazo inicial en la cancha del Estadio BBVA se dé alrededor de las 21:00 horas.

¿Cuándo son las semifinales de vuelta en la Liga MX?

Los compromisos de vuelta se disputarán hasta el sábado 6 de noviembre, esto con el Toluca vs Monterrey que dará inicio a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Nemesio Diez del Estado de México.

Será el partido Tigres vs Cruz Azul el que definirá por completo la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , pues el compromiso está pactado para iniciar al término de la semifinal de vuelta entre Diablos y Rayados.

¿Cómo llegan Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey a las semifinales?

Es importante mencionar que Toluca y Tigres vienen de dejar en el camino a los dos equipos de la frontera norte del país, pues eliminaron a los Bravos de Juárez y a los Xolos de Tijuana en los compromisos de cuartos de final, por lo cual se siguen afianzando como dos de los favoritos para llegar a la gran final.

Por otro lado, Cruz Azul y Monterrey hicieron lo propio al dejar en el camino a las Chivas y el América respectivamente, lo cual los confirmó como dos serios candidatos para levantar el trofeo al término del campeonato.

