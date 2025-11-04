Champions League: Horario y dónde ver GRATIS el Real Madrid vs Liverpool
El argentino Franco Mastantuono no podrá sumar minutos en Champions por un malestar en la pierna izquierda.
El Real Madrid viaja a Inglaterra para enfrentarse al Liverpool en su casa, convirtiéndose en el partido más relevante de la jornada 4 de la UEFA Champions League.
En su último encuentro, Liverpool superó 2-0 al Real Madrid y logró colarse en el repechaje de la Copa de Europa de 2024, este sin duda será un encuentro de primer nivel entre dos de los equipos más poderosos de Europa
Presentan a Luka Jovic como nuevo jugador del Real Madrid
El delantero serbio pasó satisfactoriamente los exámenes médicos antes de presentarse en el Santiago Bernabéu.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Real Madrid vs Liverpool
El Real Madrid vs Liverpool se jugará en el Estadio Anfield a las 14 horas, hora de CDMX. La transmisión la podrás seguir a través de TNT Sports o en streaming por HBO Max.
Partidos Champions League martes 4 de noviembre
- Napoli vs Eintracht Frankfurt / 11:45 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Slavia Praga vs Arsenal / 11:45 hrs TNT Sports / HBO Max
- Liverpool vs Real Madrid / 14:00 hrs TNT Sports / HBO Max
- PSG vs Bayern de Múnich / 14:00 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Atlético de Madrid vs Union SG / 14:00 hrs TNT Sports / HBO Max
- Juventus vs Sporting de Portugal / 14:00 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Tottenham vs Copenhague / 14:00 hrs HBO Max
- Olympiacos vs PSV / 14:00 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Bodø/Glimt vs Mónaco / 14:00 hrs HBO Max
Partidos Champions miércoles 5 de noviembre
- Pafos vs Villarreal / 11:45 hrs TNT Sports / HBO Max
- Qarabag vs Chelsea / 11:45 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Brujas vs FC Barcelona / 14:00 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Manchester City vs Borussia Dortmund / 14:00 hrs HBO Max
- Marsella vs Atalanta / 14:00 hrs TNT Sports / HBO Max
- Newcastle vs Athletic Club de Bilbao / 14:00 hrs TNT Sports / HBO Max
- Benfica vs Bayer Leverkusen / 14:00 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Inter de Milán vs Kairat Almaty / 14:00 hrs Fox Sports / Caliente TV
- Ajax vs Galatasaray / 14:00 hrs Fox Sports / Caliente TV
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.