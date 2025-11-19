Se adelanta el Mundial 2026 en México; FIFA anuncia partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey

Después de varias semanas de especulación, este miércoles 19 de noviembre la FIFA confirmó que los partidos de repechaje para los últimos boletos del Mundial 2026 se disputarán en México, pues tanto el Estadio Akron como el BBVA serán las sedes para definir a los últimos invitados a la Copa del Mundo.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional señaló que serán dos partidos del repechaje los que se disputarán en territorio mexicano, por lo cual la próxima Copa del Mundo “se adelantará” en nuestro país.

¿Cuándo serán los partidos de repechaje del Mundial 2026?

De acuerdo con el anuncio emitido a través de las diferentes plataformas de la federación, será dentro de la fecha FIFA de marzo que se estarán disputando los dos juegos de repechaje de cara al Mundial 2026 en nuestro país.

Es importante aclarar que la venta de los boletos para estos enfrentamientos saldrán a la venta tras el sorteo que definirá los choques en el repechaje, los cuales se darán entre selecciones de la Concacaf, Conmebol, CAF, OFC y la AFC.

¿Cuándo es el sorteo de los partidos del repechaje para el Mundial 2026?

Será este mismo jueves 20 de noviembre que la FIFA de a conocer los partidos que se vivirán por el repechaje para la próxima Copa del Mundo , esto dentro de una ceremonia que se realizará en las instalaciones de la federación ubicadas en Zúrich, Suiza.

El evento dará inicio en punto de las 06:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, por lo cual se deberá madrugar para conocer qué duelos se vivirán en el Estadio Akron y el BBVA.

Selecciones que disputarán el repechaje para la Copa del Mundo 2026

Serán un total de seis selecciones las que disputarán el repechaje de cara al inicio del Mundial 2026, esto tras las eliminatorias en todas y cada una de las confederaciones de la FIFA.

Las selecciones con boleto a repechaje son:

Jamaica y Surinam de la Concacaf

República del Congo de la CAF

Irak de la AFC

Bolivia de la Conmebol

Nueva Caledonia de la OFC

