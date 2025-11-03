Neurociencia en el deporte, así son los tenis de Nike diseñados para que los atletas se mantengan en calma

¿La mente te traiciona en una competencia? En la actualidad, el alto rendimiento deportivo ya no se trata solo de la fuerza física, sino también de la fortaleza mental. Por eso, Nike ha dado un salto monumental y creó un innovador modelo de tenis que integra tecnología desarrollada por la neurociencia en el deporte.

Se trata de los nuevos tenis Nike Mind, diseñados específicamente para ayudar a los atletas a mantenerse en calma, mejorar la concentración y lograr una conexión profunda con el momento presente antes y después de la competencia. ¿Te imaginas? En adnNoticias te tenemos todos los detalles acerca de esta innovación de Nike que significa todo un cambio de paradigma.

¿Cómo son los nuevos tenis Nike Mind para atletas?

Esta nueva tecnología que la marca deportiva implementa en los modelos Nike Mind 001 y 002 se basa en investigaciones científicas de su Departamento de Neurociencia que demuestran la íntima relación entre la estimulación sensorial del pie y la actividad cerebral. Pero, ¿cómo se ven los nuevos tenis Nike ?

Los tenis Nike Mind se distinguen por su estética minimalista y su diseño pensado para ser usado en momentos de baja intensidad, específicamente en el periodo pre y post-competencia.

Los Nike Mind tienen un ajuste que envuelve el pie de manera segura pero confortable, creando una sensación de conexión y anclaje al suelo. El objetivo de este diseño es reducir la ansiedad precompetitiva y la sobrecarga sensorial.

¿Cómo funciona la nueva tecnología de los tenis Nike Mind?

Los tenis Nike Mind aprovechan la conexión mente-cuerpo, es decir, que se basa en la neurociencia somática, la cual estudia la relación entre el cuerpo, el sistema nervioso y el cerebro. Los patrones de la suela y la plantilla están científicamente diseñados para proporcionar una estimulación táctil constante y no intrusiva a los receptores sensoriales del pie. Al sentir esta textura específica, el cerebro recibe una señal que facilita la atención plena o mindfulness.

Cuando un atleta se pone el calzado, la neurociencia aplicada al tenis funciona activando las áreas sensoriales del cerebro a través de los miles de mecanorreceptores que existen en la planta del pie.

Por lo tanto, al dirigir la concentración a la sensación del pie, se interrumpe el ciclo de pensamientos negativos o de estrés , permitiendo que el atleta se centre en su respiración y alcance un estado de calma. Así, la neurociencia en el deporte se materializa en un par de tenis, transformando un simple objeto en una herramienta poderosa para el bienestar mental y el máximo rendimiento de los atletas.

La conexión mente y cuerpo es indispensable para el éxito de un atleta y los nuevos Nike Mind lo hacen posible. Los dos nuevos modelos de Nike estarán disponibles en enero de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.

