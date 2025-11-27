Habrá mega concierto GRATIS por el Mundial 2026 y estos son los detalles

El Mundial 2026 que se vivirá en México pinta para ser uno de los eventos deportivos más grandes e importantes en la historia del país, pues más allá de las actividades deportivas que habrá en la capital, Monterrey y Guadalajara, se han anunciado una serie de conciertos totalmente gratis dentro de Jalisco.

Fue el mismo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien confirmó que mientras se están llevando a cabo las actividades de la Copa del Mundo en el estado, se estarán realizando conciertos gratis de artistas de talla internacional como Maná y Alejandro Fernández.

¿Quiénes darán concierto gratis en Jalisco durante el Mundial 2026?

Si bien es cierto que aún falta el anuncio oficial de las autoridades del estado de Jalisco, Pablo Lemus señaló que se está trabajando de la mano con Maná para que la agrupación pueda dar un concierto totalmente gratis en el marco de la Selección Mexicana en territorio tapatío.

De igual forma, se mencionó que Carlos Santana podría presentarse a lo largo de las celebraciones del Mundial 2026 en el estado, esto con la posibilidad de que haya “un palomazo” entre Maná y el músico originario de Autlán.

Por último, Alejandro Fernández también se estaría presentando en un mega concierto para continuar con las celebraciones de la tercera Copa del Mundo de la FIFA que se lleva a cabo dentro de nuestro territorio nacional.

¿Cuándo se presentarán Maná y Carlos Santana en Jalisco?

A pesar de la información dada a conocer por el gobernador de Jalisco, no se dieron a conocer las fechas en las cuáles se estarán realizando los conciertos gratuitos de Maná, Carlos Santana y Alejandro Fernández en la entidad tapatía.

Pese a ello, se dejó entrever que los mismos serían en fechas cercanas al partido de la Selección Mexicana en el Estadio Akron, el cual se disputará hasta el 18 de junio del próximo año.

Eventos en México para el Mundial 2026

Más allá de los conciertos que se están organizando en suelo tapatío, es importante mencionar que tanto la Ciudad de México como Monterrey, Nuevo León también están trabajando para contar con actividades y atractivos especiales durante el Mundial 2026.

Es por ello que se esperan desfiles, conciertos, ferias y puntos de encuentro especiales por el evento tanto en Monterrey como en la CDMX.

