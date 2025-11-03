inklusion.png Sitio accesible
Tabla general, equipos clasificados y quienes aspiran al play-in en la Liga MX

La jornada 17 del Apertura 2025, definirá el destino de los 6 equipos que podrían pelear por un boleto a la liguilla en play-in.

Liga MX
Hakbar Juárez/adn Noticias
Actualizado el 03 noviembre 2025 10:18hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

En la recta final del torneo Apertura 2025 , Cruz Azul se coloca como líder de la tabla general con 35 puntos, después de golear a Puebla en su casa con un contundente 3-0.

Por su parte Toluca se mantiene firme en el segundo lugar y únicamente con un punto menos que Cruz Azul (34), Chivas sorprendió y a pesar de su mal inicio de torneo, se podría meter a la fiesta grande del fútbol mexicano.

Resultados de la Jornada 16 de la Liga MX

  1. Necaxa 4 - 1 Santos Laguna
  2. Atlético de San Luis 1 - 2 FC Juárez
  3. Puebla 0 - 3 Cruz Azul
  4. Atlas 0 - 0 Toluca
  5. Monterrey 1 - 1 Tigres
  6. América 2 - 0 León
  7. Pumas 4 - 1 Tijuana
  8. Querétaro 1 - 0 Mazatlán FC
  9. Pachuca 0 - 1 Chiva

Clasificados y eliminados del Apertura 2025

Equipos con su lugar asegurado por su posición en la tabla (5 primeros):

  • Cruz Azul
  • Toluca
  • América
  • Tigres
  • Monterrey

Equipos eliminados y sin posibilidad de play-in:

  • Puebla
  • León

Posibles equipos que jugarán play-in

Después de la Jornada 16 del Apertura 2025, hay 4 equipos en zona de Play-In (Lugares 7 al 10):

  • FC Juárez
  • Pachuca
  • Tijuana
  • Pumas

(Otros 5 equipos están en la pelea por un lugar en el Play-In: Santos Laguna, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa, dependiendo de los resultados de la última jornada.)

Tabla general al momento

  1. Cruz Azul (35 Puntos)
  2. Toluca (34 Puntos)
  3. América (34 Puntos)
  4. Tigres (33 Puntos)
  5. Monterrey (31 Puntos)
  6. Chivas (26 Puntos)
  7. FC Juárez (23 Puntos)
  8. Pachuca (22 Puntos)
  9. Tijuana (21 Puntos)
  10. Pumas (18 Puntos)
  11. Santos Laguna (17 Puntos)
  12. Atlas (17 Puntos)
  13. Querétaro (17 Puntos)
  14. Atlético de San Luis (16 Puntos)
  15. Necaxa (16 Puntos)
  16. Mazatlán FC (13 Puntos)
  17. León (13 Puntos)
  18. Puebla (9 Puntos)

