Tabla general, equipos clasificados y quienes aspiran al play-in en la Liga MX
La jornada 17 del Apertura 2025, definirá el destino de los 6 equipos que podrían pelear por un boleto a la liguilla en play-in.
En la recta final del torneo Apertura 2025 , Cruz Azul se coloca como líder de la tabla general con 35 puntos, después de golear a Puebla en su casa con un contundente 3-0.
Por su parte Toluca se mantiene firme en el segundo lugar y únicamente con un punto menos que Cruz Azul (34), Chivas sorprendió y a pesar de su mal inicio de torneo, se podría meter a la fiesta grande del fútbol mexicano.
Resultados de la Jornada 16 de la Liga MX
- Necaxa 4 - 1 Santos Laguna
- Atlético de San Luis 1 - 2 FC Juárez
- Puebla 0 - 3 Cruz Azul
- Atlas 0 - 0 Toluca
- Monterrey 1 - 1 Tigres
- América 2 - 0 León
- Pumas 4 - 1 Tijuana
- Querétaro 1 - 0 Mazatlán FC
- Pachuca 0 - 1 Chiva
Clasificados y eliminados del Apertura 2025
Equipos con su lugar asegurado por su posición en la tabla (5 primeros):
- Cruz Azul
- Toluca
- América
- Tigres
- Monterrey
Equipos eliminados y sin posibilidad de play-in:
- Puebla
- León
Posibles equipos que jugarán play-in
Después de la Jornada 16 del Apertura 2025, hay 4 equipos en zona de Play-In (Lugares 7 al 10):
- FC Juárez
- Pachuca
- Tijuana
- Pumas
(Otros 5 equipos están en la pelea por un lugar en el Play-In: Santos Laguna, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa, dependiendo de los resultados de la última jornada.)
Tabla general al momento
- Cruz Azul (35 Puntos)
- Toluca (34 Puntos)
- América (34 Puntos)
- Tigres (33 Puntos)
- Monterrey (31 Puntos)
- Chivas (26 Puntos)
- FC Juárez (23 Puntos)
- Pachuca (22 Puntos)
- Tijuana (21 Puntos)
- Pumas (18 Puntos)
- Santos Laguna (17 Puntos)
- Atlas (17 Puntos)
- Querétaro (17 Puntos)
- Atlético de San Luis (16 Puntos)
- Necaxa (16 Puntos)
- Mazatlán FC (13 Puntos)
- León (13 Puntos)
- Puebla (9 Puntos)
