Tabla general, equipos clasificados y quienes aspiran al play-in en la Liga MX

En la recta final del torneo Apertura 2025 , Cruz Azul se coloca como líder de la tabla general con 35 puntos, después de golear a Puebla en su casa con un contundente 3-0.

Por su parte Toluca se mantiene firme en el segundo lugar y únicamente con un punto menos que Cruz Azul (34), Chivas sorprendió y a pesar de su mal inicio de torneo, se podría meter a la fiesta grande del fútbol mexicano.

Resultados de la Jornada 16 de la Liga MX

Necaxa 4 - 1 Santos Laguna Atlético de San Luis 1 - 2 FC Juárez Puebla 0 - 3 Cruz Azul Atlas 0 - 0 Toluca Monterrey 1 - 1 Tigres América 2 - 0 León Pumas 4 - 1 Tijuana Querétaro 1 - 0 Mazatlán FC Pachuca 0 - 1 Chiva

Clasificados y eliminados del Apertura 2025

Equipos con su lugar asegurado por su posición en la tabla (5 primeros):



Cruz Azul

Toluca

América

Tigres

Monterrey

Equipos eliminados y sin posibilidad de play-in:



Puebla

León

Posibles equipos que jugarán play-in

Después de la Jornada 16 del Apertura 2025, hay 4 equipos en zona de Play-In (Lugares 7 al 10):



FC Juárez

Pachuca

Tijuana

Pumas

(Otros 5 equipos están en la pelea por un lugar en el Play-In: Santos Laguna, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa, dependiendo de los resultados de la última jornada.)

Tabla general al momento

Cruz Azul (35 Puntos) Toluca (34 Puntos) América (34 Puntos) Tigres (33 Puntos) Monterrey (31 Puntos) Chivas (26 Puntos) FC Juárez (23 Puntos) Pachuca (22 Puntos) Tijuana (21 Puntos) Pumas (18 Puntos) Santos Laguna (17 Puntos) Atlas (17 Puntos) Querétaro (17 Puntos) Atlético de San Luis (16 Puntos) Necaxa (16 Puntos) Mazatlán FC (13 Puntos) León (13 Puntos) Puebla (9 Puntos)

