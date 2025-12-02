La trayectoria y los logros de Toño Sancho, el nuevo vicepresidente deportivo de Pumas

Los movimientos en la parte alta de Pumas siguen sacudiendo a la Liga MX y en cuestión de horas ya tienen a un nuevo vicepresidente deportivo luego de la renuncia de Miguel Mejía Barón. Se trata del exjugador Antonio "Toño" Sancho, quien ya dio sus primeras declaraciones en el cargo.

Sí, el proyecto de Pumas tuvo que tomar un cambio radical de cara al torneo Clausura 2026, luego del fracaso que vivieron en el presente Apertura 2025, donde no fueron capaces de clasificar a la Liguilla. Ahora, el proyecto será planeado por "Toño" Sancho, sobre todo, en la búsqueda de fichajes para el próximo torneo.

¿Quién es Toño Sancho?

Se trata de un hombre de confianza del Club Universidad Nacional, ya que es formó en su cantera y debutó con ellos en 1994. Toño Sancho jugó como mediocampista y en poco tiempo se ganó un lugar en el equipo 'auriazul', en donde llegó a destacar tanto que fue seleccionado nacional para la Copa América de 1997.

Pese a que se formó en Pumas, fue hasta que llegó a Tigres cuando se afianzó como un líder y referente de club. Fue un ídolo con los 'felinos' del norte e incluso se desempeñó en cargos deportivos con ellos luego de haberse retirado en el 2011.

Recordemos que en el 2014 ya había sido vicepresidente deportivo de Pumas, en una época en la que alcanzaron la final del Apertura 2015 y también los cuartos de final de la Copa Libertadores en 2016.

En el 2017 se convirtió en gerente deportivo de Tigres , en donde posteriormente fue vicepresidente deportivo y le tocó vivir la época dorada del club, ganando varios títulos de liga y también brillando en competiciones internacionales.

Los primeros cambios en Pumas para el Clausura 2026

Este 2 de diciembre del 2025, Toño regresa a Pumas para ocupar el lugar de Miguel Mejía Barón y comenzar su segunda etapa en la dirección deportiva del club. Estuvo en conferencia de prensa y en sus primeras declaraciones respaldó a Efraín Juárez como director técnico del club.

