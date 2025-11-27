inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Habrá renovación del transporte público con 4 mil camiones nuevos para el Mundial

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que ya se trabaja en 34 proyectos rumbo al Mundial 2026.

transporte_jalisco_2025.jpg
Gobierno Nuevo León
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Ante la aproximación del Mundial 2026, varios estados harán remodelación en su infraestructura y servicios, tal es el caso de Nuevo León, que anunció 4 mil camiones nuevos, así como 500 paraderos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hay que señalar que para hacer los cambios rumbo al Mundial, el Gobierno de México anunció que aportará entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para infraestructura de movilidad, particularmente en transporte público en los estados que serán sedes.

¿Qué transportes se mejorarán?

  • Ciudad de México: Línea 2 del Metro
  • Jalisco: Línea 5
  • Nuevo León: Líneas 4 y 6

¿En dónde habrá más camiones de transporte público?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que ya se trabaja en 34 proyectos, los cuales son:

  • Construcción de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro
  • Modernización de la Línea 1
  • Renovación del transporte público con 4 mil camiones nuevos
  • 500 nuevos paraderos
  • La creación de la nueva Fuerza Civil con un nuevo Cuartel General
  • 7 mil policías
  • 7 nuevas divisiones
  • Un nuevo Black Hawk
  • 9 nuevos Helicópteros
  • 100 nuevas Black mambas
  • Mil nuevas patrullas
  • 200 nuevas patrullas SUV
  • 16 nuevos destacamentos

¿Qué otros cambios habrá en Jalisco para el Mundial 2026?

El gobernador Samuel García también señaló que se remodela y amplía el Parque Fundidora; se construye el nuevo Parque del Agua de 100 hectáreas; Jalisco tendrá más corredores verdes, que contempla la conexión peatonal desde el estadio hasta el Fan Fest y la reforestación de 800 mil árboles.

¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026

[VIDEO] Argentina enfrentará a México en un amistoso previo al Mundial 2026, 15 días antes del inicio del torneo, aún sin fecha oficial.

Además de un nuevo Parque Lineal debajo de la Línea 4 del Metro y puentes; nuevos espacios públicos como el Malecón de la Presa de La Boca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Nuevo León
Jalisco
CDMX
Mundial 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx