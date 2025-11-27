Habrá renovación del transporte público con 4 mil camiones nuevos para el Mundial

Ante la aproximación del Mundial 2026, varios estados harán remodelación en su infraestructura y servicios, tal es el caso de Nuevo León, que anunció 4 mil camiones nuevos, así como 500 paraderos.

Hay que señalar que para hacer los cambios rumbo al Mundial, el Gobierno de México anunció que aportará entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para infraestructura de movilidad, particularmente en transporte público en los estados que serán sedes.

¿Qué transportes se mejorarán?

Ciudad de México: Línea 2 del Metro

Jalisco: Línea 5

Nuevo León: Líneas 4 y 6

¿En dónde habrá más camiones de transporte público?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que ya se trabaja en 34 proyectos, los cuales son:



Construcción de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro

Modernización de la Línea 1

Renovación del transporte público con 4 mil camiones nuevos

500 nuevos paraderos

La creación de la nueva Fuerza Civil con un nuevo Cuartel General

7 mil policías

7 nuevas divisiones

Un nuevo Black Hawk

9 nuevos Helicópteros

100 nuevas Black mambas

Mil nuevas patrullas

200 nuevas patrullas SUV

16 nuevos destacamentos

¿Qué otros cambios habrá en Jalisco para el Mundial 2026?

El gobernador Samuel García también señaló que se remodela y amplía el Parque Fundidora; se construye el nuevo Parque del Agua de 100 hectáreas; Jalisco tendrá más corredores verdes, que contempla la conexión peatonal desde el estadio hasta el Fan Fest y la reforestación de 800 mil árboles.

Además de un nuevo Parque Lineal debajo de la Línea 4 del Metro y puentes; nuevos espacios públicos como el Malecón de la Presa de La Boca.

