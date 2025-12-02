F1: Fecha, hora y todo lo que tienes que saber del GP de Abu Dabi que definirá el campeonato

Tres pilotos y solo uno puede quedar campeón. El GP de Abu Dabi será imperdible para los amantes de la F1 e incluso podría seducir a miles de personas agenas al deporte, ya que promete emociones en cada curva gracias a que Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen harán todo lo posible ganar el campeonato de pilotos.

Tuvieron que pasar 15 años para que llegaramos con este nivel de emoción a la última carrera de la Fórmula 1. Nos acostumbramos a que el campeonato estuviera decidido varias semanas antes o a que, a lo mucho, la pelea fuera de dos corredores. Es por eso que este escenario hace que el GP de Abu Dabi sea tan especial.

🏁Anoche, Max Verstappen (@Max33Verstappen) se volvió a robar los reflectores y se coronó en #LasVegasGP para volver a la competencia en la #F1.



🏎️El piloto neerlandés está de nuevo en la pelea por el Campeonato de Pilotos tras el drama de McLaren. ¿Lo viste?‼️👀 pic.twitter.com/b1sEcyhoqN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 23, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fecha y hora del GP de Abu Dabi

Aunque la gran carrera que lo decidirá todo está programada para el domingo 7 de diciembre, la emoción comenzará desde el viernes 5, con los entrenamientos libres, y crecerá mucho más el sábado 6 con la clasificación.

Viernes 5 de diciembre:



Entrenamientos libres / De las 10:30 am a las 15:00 pm

Sábado 6 de diciembre:



Clasificación / De las 15:00 a las 16:00 horas

Domingo 7 de diciembre:



GP de Abu Dabi / 07:00 horas (tiempo del centro de México)

Así es, para ver el GP desde México tendremos que levantarnos temprano y vivir demasiadas emociones durante la mañana, ya que la diferencia de horarios nos harán vivir esta carrera desde las siete de la mañana.

Campeonato de pilotos antes del GP de Abu Dabi

Tras las acciones del GP de Catar , el campeonato de pilotos terminó con cambios muy importantes, ya que la victoria de Max Verstappen le otorgó 25 puntos que fueron vitales para llegar con esperanzas de campeonar.



Lando Norris - 408 puntos Max Verstappen - 396 puntos Oscar Piastri - 392 puntos

La diferencia entre los pilotos es mínima, por lo que el espectáculo del GP de Abu Dhabi será algo que no se veía en la F1 desde hace varios años. El 4to lugar de la tabla es para George Russell, bastante alejado, con 309 puntos.

Qué necesita cada piloto para ganar el campeonato

Lando Norris tiene la gran ventaja. Será campeón si logra el 3er lugar en Abu Dhabi , sin importar quién gane, ya que matemáticamente nadie podría alcanzarlo.

tiene la gran ventaja. sin importar quién gane, ya que matemáticamente nadie podría alcanzarlo. Max Verstappen debe ganar la carrera y esperar que Norris termine en el 4to lugar o inferior. Aunque esto ocurrió en Qatar, parece difícil repetirlo en Abu Dhabi.

Aunque esto ocurrió en Qatar, parece difícil repetirlo en Abu Dhabi. Por último, Oscar Piastri debe ganar la carrera y esperar que Norris termine en el 6to lugar o menor. Estos son los escenarios que cada piloto necesita para soñar con el campeonato de la F1.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

