La historia de Carlie Irsay-Gordon, la dueña de los Colts que está revolucionando a la NFL

La franquicia de Indianápolis no había tenido un inicio tan bueno desde hace mucho tiempo, los potros tienen marca ganadora de 7-2 a poco menos de la mitad de la temporada 2025 de la NFL y pintan como uno de los favoritos para quedarse con la División Sur de la Conferencia Americana. Pero todo estos se le adjudica en gran parte a Carlie Irsay-Gordon, dueña de los Colts y una mujer que ha revolucionado el rol de los presidentes dentro de la National League Football.

Esta temporada Carlie Irsay-Gordon ha demostrado que las mujeres en temas administrativos del deporte lo pueden hacer bastante bien y se debe a que la hija del finado Jim Irsay, tomó las riendas de los Potros para suplir a su padre y con una visión distinta basada en la revisión de los detalles y la cercanía con los jugadores y miembros del staff del equipo ha llevado a Indianápolis a entrar en la conversación de cara al cierre de la temporada y convertirlos en una sorpresa demasiado agradable en esta campaña del futbol americano profesional.

La dueña de los Colts dejó atrás la figura del presidente que solo funge como espectador, ella baja a la cancha de los partidos, escucha lo que se habla entre los coaches y se entera de las decisiones que se toman en el emparrillado, anota y se mantiene cerca de las acciones. Con ella al frente de la comandancia de los Potros, Indianápolis ha logrado liderar a la NFL en cuanto a puntos totales con 270 y una alta eficiencia anotadora.

Powerful: Colts owner Carlie Irsay-Gordon was spotted on the Colts' sidelines hyping up the players while they were dominating the Chargers.



She is fully involved in all team activities.



We have never seen an owner as dedicated as this.pic.twitter.com/HK01Et4bTI — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 19, 2025

¿Quién es Carlie Irsay-Gordon la dueña de los Colts?

La hija del legendario Jim Irsay inició su participación con los Colts al encargarse del boletaje para después convertirse en representante del equipo en las reuniones de dueños de la NFL. Cuatro años más tarde, en 2008 fue promovida a la vicepresidencia de la franquicia y en 2012 pasó a ser co-propietaria de los Potros.

En mayo de 2025, tras la pérdida de su padre, Carlie Irsay-Gordon se convirtió en la única dueña del equipo y directora general de la franquicia.

¿Cómo ha tomado la NFL a Carlie Irsay-Gordon?

Algunas voces autorizadas de la National League Football (NFL) han expresado su opinión sobre la gestión de Carlie Irsay-Gordon; el ex Quarterback profesional y MVP de la NFL, Cam Newton, lanzó elogios hacia la propietaria "He visto a Carlie hacerse notar, sí, muchísimo", "Las mujeres son más detallistas, más organizadas, más agudas... Y con la llegada de Carlie Irsay-Gordon, ha llegado también una cultura diferente, misma que ha cambiado definitivamente".

Por otro lado, el experto en NFL, Ted Nguyen. agregó que "Este podría ser el mejor trabajo de microgestión jamás realizado en la historia porque todas y cada una de las jugadas de los Colts han sido impecables".

