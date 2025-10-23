Los lamentables números de Pumas con Efraín Juárez y la crisis de años que vive Universidad

Luego de la derrota de los Pumas ante el Atlético de San Luis en el partido correspondiente a la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los dirigidos por Efraín Juárez salieron de zona de Play-In y con tres partidos por delante en la temporada regular, pusieron en peligro su clasificación a la siguiente ronda.

Sin embargo y más allá de la derrota ante los potosinos, los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) únicamente han logrado sumar un total de 14 puntos en 14 fechas disputadas, con lo cual se colocan a seis unidades de la octava posición de la clasificación y siete de los lugares que dan acceso directo a Liguilla.

Selección Mexicana: Sub-20 pierde ante Argentina y el Tri cae goleado 4-0 ante Colombia [VIDEO] México vivió un día sombrío en el futbol, cayó 0-2 ante Argentina en cuartos del Mundial Sub-20 y perdió 4-0 contra Colombia en amistoso rumbo al Mundial 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Números de los Pumas con Efraín Juárez como entrenador

Dentro de los 31 partidos que ha dirigido hasta el momento Efraín Juárez a los Pumas de la UNAM, el entrenador mexicano tiene un balance negativo con un total de sólo 10 victorias, nueve empates y 12 derrotas acumuladas hasta la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Más allá del porcentaje de partidos ganados, perdidos y empatados, los comandados por Juárez quedaron eliminados de torneos internacionales como la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup, campeonatos que dejan importantes premios económicos para los equipos.

A pesar de la inversión millonaria que realizaron para esta temporada, los de la UNAM se mantienen como uno de los equipos con más probabilidades de quedar eliminados en el campeonato.

¿Qué necesita Pumas para avanzar al Play-In de Liga MX?

Luego de la derrota ante el Atlético de San Luis, los Pumas ya no dependen de sí mismos para avanzar de ronda en el torneo, pues necesitan la siguiente combinación de resultados:

Victorias forzosas ante León, Tijuana y Cruz Azul

Que Atlas pierda o empate cualquiera de sus tres compromisos restantes

Que Atlético San Luis deje puntos en las últimas 3 jornadas del torneo

¿Cuántos años lleva Pumas sin levantar un solo título de liga, copa o Concacaf?

Vale la pena mencionar que los Pumas suman un total de 14 años sin levantar un solo título oficial avalado por la FIFA o la Concacaf, pues desde el título de liga obtenido en 2011 los de la UNAM no han logrado destacar en el plano nacional o internacional.

De igual forma, no ganan una Copa MX desde la temporada de 1975 y lo mismo pasa con la Concacaf desde 1989.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.