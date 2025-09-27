Estos son los equipos mexicanos clasificados a la Concacaf Champions Cup 2026

La Concacaf dio a conocer los detalles de la Concacaf Champions Cup 2026 , torneo que reunirá a 27 clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Seis equipos mexicanos jugarán: América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca y Pumas buscarán la gloria regional.

El campeonato contará con un formato renovado y ya tiene definidos su calendario, el proceso de sorteo y nueve equipos clasificados.

Cruz Azul defenderá el título

El vigente campeón, Cruz Azul , buscará refrendar la corona que consiguió en 2025. Los celestes se unirán a otros clubes de la Liga MX y la MLS que ya tienen asegurado su lugar, lo que promete una edición altamente competitiva y con duelos de gran rivalidad regional.

Sorteo y arranque del torneo de 2026

El sorteo oficial de la Concachampions 2026 se celebrará el 9 de diciembre de este año a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). En este evento quedarán definidos los cruces de la Primera Ronda, etapa que dará inicio a la competencia.

El torneo arrancará el 3 de febrero de 2026 y culminará con la gran final programada para el 30 de mayo. A lo largo de cuatro meses, los clubes se enfrentarán en series de eliminación directa a ida y vuelta, salvo la final, que se disputará en partido único en sede neutral.

Calendario oficial de la Concachampions 2026

Primera Ronda : ida del 3 al 5 de febrero / vuelta del 10 al 12 de febrero

: ida del 3 al 5 de febrero / vuelta del 10 al 12 de febrero Octavos de final : ida del 3 al 5 de marzo / vuelta del 10 al 12 de marzo

: ida del 3 al 5 de marzo / vuelta del 10 al 12 de marzo Cuartos de final : ida del 7 al 9 de abril / vuelta del 14 al 16 de abril

: ida del 7 al 9 de abril / vuelta del 14 al 16 de abril Semifinales : ida del 28 al 30 de abril / vuelta del 5 al 7 de mayo

: ida del 28 al 30 de abril / vuelta del 5 al 7 de mayo Gran Final: 30 de mayo de 2026

Este calendario busca evitar choques con torneos locales y garantizar mayor exposición en la región.

Equipos clasificados hasta ahora

De los 27 clubes que participarán, ya hay nueve equipos confirmados:



Liga MX: América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Pumas

MLS: Inter Miami, LA Galaxy y Seattle Sounders

El resto de los cupos se asignarán mediante torneos regionales en Centroamérica y el Caribe, como la Copa Centroamericana y la Copa Caribeña.

Un torneo con sabor a clásico regional

La Concacaf Champions Cup 2026 promete choques entre los equipos más poderosos de la región, con figuras internacionales como Lionel Messi con el Inter Miami y plantillas históricas de la Liga MX como América.

El camino hacia el Mundial de Clubes 2029 también será un incentivo clave, ya que el campeón obtendrá su boleto directo.

