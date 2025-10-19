¿Qué hará Pumas? Cruz Azul rompe marca en CU ante el América y alerta a los universitarios

La noche del pasado sábado 18 de octubre, el Cruz Azul escribió un nuevo capítulo en su historia al derrotar 2-1 al Club América en el Estadio Olímpico Universitario (CU).

Con goles del Toro Fernández e Ignacio Rivero, la Máquina no solo sumó los tres puntos en la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX , sino que también rompió una marca histórica que pertenecía a los Pumas: 22 partidos invictos como local en CU.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cruz Azul rompe marca en la casa de los Pumas

La racha original de Pumas se remontaba a las temporadas de 1978-79 y 1979-80, cuando bajo la dirección del técnico Bora Milutinović, con figuras como Hugo Sánchez y Cabinho, el equipo auriazul alcanzó 22 juegos consecutivos sin perder en CU.

Durante esa etapa acumuló 13 victorias y 9 empates, con 48 goles a favor y 19 en contra, para una eficacia de 72.72 %.

¿Cómo Cruz Azul rompió la racha de victorias en CU?

Cruz Azul, que ha disputado sus partidos como local en CU durante su mudanza temporal del Estadio Azteca , mantuvo su invicto hasta llegar al partido contra América, completando 23 partidos consecutivos sin derrota en ese recinto con:



18 victorias

cinco empates

50 goles anotados

18 recibidos

Familia de aficionados al Cruz Azul cuentan cómo vivieron el partido contra América [VIDEO] Una familia le demostró a las cámaras de adn40 el gran nivel de aficionados que son y su amor incondicional por el Cruz Azul previo a la semifinal vs América.

¿Aumenta la rivalidad del llamado clásico de la obsesión?

Romper esta marca significa mucho más que un número: representa la afirmación de Cruz Azul como un equipo que ha conseguido estabilidad y rendimiento sostenido incluso cuando actúa fuera de su cancha habitual.

No obstante, ahora podría ser un problema más para los universitarios , lo cuales atraviesan una racha de casi 15 años sin títulos, sumando a que su casa ahora tiene un récord que ya no les corresponde y se abre como escenario de dominio cementero.

Cruz Azul vence a América y se impone en el Clásico Joven

En un duelo clásico que prometía emociones, Cruz Azul se impuso por 2-1 a Club América , gracias a los goles del Toro e Ignacio Rivero, consolidándose momentáneamente en el segundo lugar de la tabla del torneo Apertura 2025.

Desde el arranque, el Clásico Joven mantuvo la intensidad propia de este tipo de rivalidades. Brian Rodríguez abrió el marcador para América; sin embargo, los cementeros reaccionaron con un tanto de Gabriel Fernández al poco rato, llevando la igualdad al descanso.

Más tarde, ya en el segundo tiempo, Ignacio Rivero apareció en el segundo tiempo para dar el golpe decisivo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.