Nota

OFICIAL: Pumas cambia fecha y hora de su próximo partido del Apertura 2025

Por condiciones climáticas en diversas partes del país, varios partidos se han suspendido o reprogramado, afectando el calendario tanto de la varonil como de la femenil.

Pumas
adn Noticias/Hakbar juárez
Actualizado el 26 septiembre 2025 14:41hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

El partido de la Liga MX Femenil entre Pumas Femenil y Atlético de San Luis Femenil ha sido reprogramado para el lunes 29 de septiembre a las 16:00 horas, según informó la Liga a través de sus redes sociales.

Este ajuste busca facilitar la logística del torneo y dar tiempo de recuperación a los equipos tras los recientes compromisos, especialmente a las universitarias que no pudieron jugar contra Mazatlán el miércoles por tormentas en Sinaloa.

Tormenta eléctrica provoca suspensión del Mazatlán vs Pumas

Previo a este cambio, el encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 entre Mazatlán Femenil y Pumas Femenil, originalmente programado para el 24 de septiembre en el Estadio El Encanto, tuvo que ser suspendido debido a malas condiciones climáticas y riesgo de tormenta eléctrica.

Tras más de hora y media de espera, la Liga determinó reprogramar el encuentro para el 25 de septiembre a las 10:00 horas.

Pumas Femenil se impone con goleada

En la nueva fecha, Pumas Femenil logró una contundente victoria de 4-0 sobre Mazatlán Femenil.

La ofensiva universitaria estuvo liderada por Nayely Bolaños, quien anotó dos goles, mientras que Cristina Torres y Stephanie Ribeiro también contribuyeron con un tanto.

¿Una mujer puede vivir del futbol en México? Jugadoras de Pumas femenil lo responden

[VIDEO] En el marco del 8M, la futbolista puertorriqueña Cristina Torres respondió a los cuestionamientos sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil desde su creación.

Impacto en la tabla general

Con esta victoria, Pumas Femenil asciende al sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025, sumando 22 puntos, mientras que Mazatlán Femenil permanece en el último lugar con 2 unidades.

Este resultado deja a Pumas en buena posición para seguir peleando por un lugar en la Liguilla y mejorar su clasificación general.

Stephani Ribeiro
En la varonil, el América vs Pumas se juega normal

El Clásico Capitalino entre Pumas y América se jugará de manera normal el sábado 27 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, a pesar de los recientes cambios en el calendario por condiciones climáticas que afectaron otros partidos.

Se espera un juego intenso, con un mediocampo disputado y oportunidades claras en ambas áreas, manteniendo la tradición de rivalidad que distingue a este clásico.

Pumas
Liga Mx Femenil
