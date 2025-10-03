“Adopta un Amigo” Pumas lanza brigada de adopción de perritos y gatitos 2025

La grandeza de un equipo no solamente se mide por lo que presenta en la cancha, sino por lo que demuestran fuera del campo. Pumas es una de las instituciones más grandes del país, representa a la máxima casa de estudios de Latinoamérica y es por eso que su causa social esta a la par de lo que representa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Este mes de octubre, Pumas anuncio una edición más de la campaña “Adopta un Amigo” 2025, la cual tiene como finalidad proporcionarle un hogar digno a los miles de perros y gatos que son abandonados cada año en CDMX.

Esta iniciativa llega en conjunto con la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual desde 2005 se ha encargado de cuidar y resguardar a mascotas en entornos poco favorables. Su labor ha sido de gran importancia en zonas poco desarrolladas de la CDMX, dónde además de cuidar a los perros y gatos abandonados, fomentan y promueven la adopción.

Para tener un mayor impacto en los habitantes de CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana creo una alianza con el Club Pumas, mismo que refuerza los valores de la UNAM.

Estos son los requisitos para adoptar un perro o gato

Para poder adoptar un perro o gato en la brigada “Adopta un Amigo” de Pumas, deberás presentar los siguientes documentos en original. Pueden ser en formato físico o digital:

Comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses) Identificación oficial vigente del solicitante (INE, pasaporte, cédula profesional vigente) Formato de adopción (se proporcionará el día del evento)

Dónde cuándo se realizará la brigada de adopción animal de Pumas

La Brigada de Adopción se realizará el miércoles 22 de octubre en la plancha del Estadio Olímpico Universitario , durante el encuentro entre Pumas y Atlético de San Luis.

