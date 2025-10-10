¡De vuelta al 2000! Vuoso, De Nigris y Reyes entre los convocados rumbo al Mundial Sub 17

En medio de la fiebre que se vive en el país por la Selección Mexicana que nos está representando en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025, se reveló la prelista del combinado nacional que estará disputando el próximo Mundial Sub 17 que se disputará este mismo año en Qatar.

Fue a través de las redes sociales de las Selecciones Nacionales Menores, que se dio a conocer que dentro de la lista se encuentran jugadores como Lucca Vuoso, Aldo De Nigris y Máximo Reyes, hijos de exfutbolistas que vistieron la playera tricolor en más de una ocasión.

Chivas vence 2-1 a Pumas en el Apertura 2025 de Liga MX [VIDEO] El Guadalajara consiguió una importante victoria en el torneo que podría asegurarles llegar, al menos, al Play-In

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quiénes son los hijos de exjugadores que están en la prelista de México para el Mundial Sub 17?

Más allá de los hijos de Vuoso, De Nigris y Reyes, dentro de la lista de convocados rumbo al Mundial Sub 17 también se encuentra Abdon Turrubiates, el cual es hijo del exportero Emmanuel Turrubiates.

Toda la nueva camada de jugadores que buscará volver a darle un campeonato mundial en la categoría Sub 17 a la Selección Mexicana, será dirigida por Carlos Cariño durante todo la justa de Qatar 2025.

Es importante mencionar que Gilberto Mora, quien también es hijo de un exjugador de la Liga MX, no estará presente en la Copa del Mundo de esta categoría debido a que se estará integrando como parte de la plantilla mayor de cara al Mundial 2026.

Prelista de la Selección Mexicana para el Mundial Sub 17

El resto de la convocatoria de la Selección Mexicana para el próximo Mundial Sub 17 de la FIFA, es la siguiente:

Porteros

Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León)

Matías Velázquez Cantú (Santos)

Santiago López Rodríguez (Toluca)

Defensas

Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez (Chivas)

Michael Daniel Corona Ojeda (León)

José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca)

Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Bryan Ronaldo Salazar Ángeles (Tigres)

Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos)

Medios

Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés)

Gael Alejandro García Ortega (Chivas)

Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire)

Kenneth Martínez Esquivel (Bravos de Juárez)

Karin Alexander Hernández Luna (León)

Jorge Sánchez Ramos (Rayados)

Delanteros

Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas)

Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul)

José Humberto Mancilla López (Pumas)

Aldo Patricio De Nigris González (Rayados)

Máximo Reyes Nájera (Santos)

Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos)

#Sub17 | Los elegidos del profe Carlos Cariño. 👏🇲🇽



Esta es la convocatoria de nuestra Selección en preparación de la recta final rumbo al Mundial de Catar 2025. ⚽



Aquí todos los detalles. ➡️ https://t.co/HNIyOFFRm5#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/Fbg7SIoCSl — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Cuándo inicia y en dónde será el Mundial Sub 17?

Como bien se mencionó anteriormente, el Mundial Sub 17 se estará llevando a cabo dentro de territorio qatarí, esto del próximo 3 al 27 de noviembre de este mismo 2025.

Todo el torneo internacional de la FIFA se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de FIFA.com o bien, a través de FIFA+.

¿Cuántos Mundiales Sub 17 tiene la Selección Mexicana?

La Selección Nacional dirigida por Carlos Cariño buscará levantar su tercer título mundial de la categoría, esto tras lo conseguido en 2005 por jugadores como Giovani Dos Santos, Carlos Vela, así como lo hecho en 2011 por Julio “La Momia” Gómez, Carlos Fierro y demás.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.