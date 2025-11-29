Hoy hay semifinalista; horas y señales para ver el América vs Monterrey, Tigres vs Xolos y el Toluca vs Juárez
Este 29 de noviembre se juegan tres de los cuatro partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX; horas del América vs Monterrey y más.
Después de una larga fase regular este mismo sábado 29 de noviembre quedará completamente definida una de las semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, pues se jugarán los partidos América vs Monterrey , el Toluca vs Juárez, así como el Tigres vs Xolos de Tijuana.
Los partidos de los cuartos de final de la Liga MX iniciarán en punto de las 17:00 horas con el América en contra de los Rayados de Monterrey, sin embargo, todo este sábado estará cargado con las emociones de la fiesta grande del futbol mexicano.
¿A qué hora y por dónde ver el América vs Monterrey por la Liguilla del Apertura 2025?
Como bien se mencionó anteriormente, será en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la República, que iniciará el partido América vs Monterrey, el cual podría definir si hay o no Clásico Nacional o Joven en las semifinales de la Liga MX .
Será a través de la plataforma de Vix que se podrán ver los 90 minutos de este compromiso, el cual se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX.
¿A qué hora y por dónde ver el Toluca vs Juárez por los cuartos de final?
Por su parte, el Toluca vs Juárez dará inicio a las 19:05 horas en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Al igual que el enfrentamiento entre Las Águilas y Rayados, el cotejo se podrá ver a través de la plataforma de Vix.
Es importante señalar que los Diablos dirigidos por Antonio Mohamed, tienen la ventaja tras ganar 2-1 en el juego de ida en la Ciudad Juárez.
¿A qué hora y por dónde ver el Tigres vs Xolos?
El último partido de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX , es decir el Tigres vs Juárez, tendrá su silbatazo inicial a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Universitario de la UANL.
Será a través de la señal de Azteca 7 y con las mejores voces de la narración en México, que se podrá disfrutar el partido que cierra la actividad sabatina en la Liguilla de la Liga MX en el Apertura 2025.
