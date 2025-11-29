La verdad sobre la supuesta salida de Sergio Ramos de Rayados tras la Liguilla del A25

En el marco de la vuelta de los cuartos de final América vs Monterrey medios de España como El Chiringuito y el reportero italiano Fabrizio Romano, confirmaron que el defensor central Sergio Ramos saldrá de los Rayados cuando termine su participación en la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Fue en el programa en vivo del pasado jueves y a través de una confirmación vía redes sociales, que se señaló que el histórico exfutbolista del Real Madrid buscará nuevas oportunidades fuera de México de cara al inicio del próximo 2026.

¿Por qué saldrá Sergio Ramos de Monterrey?

De acuerdo con lo mencionado por Juan Félix Sanz de El Chiringuito, Sergio Ramos no renovará contrato con los Rayados de Monterrey, pues su deseo es encontrar un nuevo reto para su carrera y el cual, podría ser el último antes de retirarse oficialmente del futbol profesional.

A pesar de ello, mencionó que el defensor español quedó “enamorado” de la ciudad de Monterrey, así como de la Liga MX y los aficionados mexicanos, resaltando que su salida del futbol mexicano se debe única y exclusivamente a un interés personal de encontrar nuevos retos.

¿Cuál será el nuevo equipo de Sergio Ramos?

Hasta antes de que surgiera la información sobre la salida de Sergio Ramos de los Rayados, se había manejado que el exseleccionado español estaría pensando retirarse tras el término de su contrato con el conjunto de la Liga MX, sin embargo esto ha quedado desmentido por medios internacionales.

Pese a que aún no han surgido rumores concretos sobre el próximo destino del campeón del mundo en 2010, se puede considerar que equipos de la MLS, Arabia Saudita e incluso Brasil podrían realizar una oferta económica para el futbolista.

Números de Sergio Ramos en la Liga MX con Rayados

Como jugador de los Rayados de Monterrey y hasta antes de que se dispute el resto de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Ramos había aportado con un total de siete goles para los de la sultana del norte, además de que ha recibido nueve tarjetas amarillas y una roja en su contra.

En total, Sergio Ramos ha disputado un total de 2 mil 662 minutos en el futbol mexicano, lo cual lo convierte en uno de los jugadores con más tiempo de juego en el año para los Rayados.

