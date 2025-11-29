Rayados elimina al América en cuartos de final del Apertura 2025: global 3-2

Rayados dejó fuera al América en uno de los cierres más dramáticos del torneo. Este sábado, en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas ganaron 2-1 en la vuelta, pero el marcador global 3-2 favoreció al equipo regiomontano gracias a un gol al minuto 90+2. La serie se definió con tensión total y confirmó que Rayados es uno de los candidatos más firmes para levantar el título del Apertura 2025.

El conjunto de Monterrey resistió los mejores momentos del América y cerró la eliminatoria con temple. El tanto de Germán Berterame silenció a toda la afición azulcrema y aseguró el boleto a semifinales. El golpe deportivo es duro para el campeón defensor, que por primera vez con André Jardine queda fuera antes de la final.

¿Qué pasó en la eliminatoria?

Rayados llegó con una ventaja 2-0 del partido de ida. América logró el 2-0 en la vuelta con goles de Zendejas y Zúñiga, marcador que le daba el pase por mejor posición en la tabla. Sin embargo, el gol de Berterame en el minuto 92 cambió todo.

La acción fue un contragolpe que dejó al delantero argentino dentro del área sin marca. Su remate cruzado definió la serie y marcó el momento más impactante de los cuartos de final.

¿Por qué fue una eliminación tan dolorosa para América?

El América de Jardine siempre alcanzaba la final. Sostenía un estilo dominante y una racha histórica de resultados. Caer en cuartos rompe una era que parecía imparable.

La derrota también duele por la forma. El equipo tenía el pase en la bolsa. Rayados lucía presionado y sin claridad ofensiva, pero un descuido en el cierre cambió el destino del torneo.

¿Qué dejó el partido en números?

América registró 62% de posesión, 14 tiros y siete remates al arco. Rayados generó menos, pero fue más eficaz. Monterrey terminó con cinco disparos a puerta, aunque solo uno fue decisivo.

El global 3-2 resume una serie cerrada. La diferencia estuvo en la contundencia y en un planteamiento ordenado para resistir los ataques azulcremas.

¿Qué sigue para Rayados y América?

Rayados llega a semifinales con impulso anímico y un nivel competitivo que lo coloca entre los favoritos. Su próximo rival se definirá este domingo, pero el club ya celebra la consistencia del proyecto.

América queda sin título este semestre. La directiva analizará el cierre, la defensa en momentos clave y los cambios que podrían venir para volver a competir por el campeonato.

