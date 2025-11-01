De poder a poder; los equipos sudamericanos a los que se podría enfrentar Cruz Azul en la Copa Intercontinental

Después de varios meses de espera, el Club de Futbol Cruz Azul ya conoce a qué equipos de la Conmebol se podría enfrentar en la Copa Intercontinental, la cual se disputará en diciembre próximo en territorio de Qatar y en el cual se medirán todos los campeones de confederaciones a nivel mundial.

Y es que luego de que el Palmeiras de la liga de Brasil le lograra darle la vuelta al duelo ante Liga de Quito, “O Verdão” logró acceder a la final de la Copa Libertadores en la cual se medirá ante el Flamengo en el cierre del torneo internacional.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Será hasta el próximo 29 de noviembre que Cruz Azul conocerá quien será su rival en el torneo internacional de la FIFA, pues en esa fecha tanto Flamengo como Palmeiras buscarán levantar un título más de la Libertadores.

Es importante mencionar que el último enfrentamiento entre clubes mexicanos y brasileños en este torneo, lo ganó el Pachuca tras vencer al Botafogo en el “Derbi de las Américas”.

Equipos clasificados a la Copa Intercontinental 2025

Hasta antes de la final de la Copa Libertadores 2025, son cinco los equipos clasificados para la Copa Intercontinental que se disputará en territorio de Qatar este mismo año, pues al momento ya se conocen a los campeones de la UEFA, Concacaf, la AFC, CAF y la OFC.

Con esto mencionado, los clasificados al momento son:

PSG

Cruz Azul

Al Ahli

Auckland City

Pyramids

¿Cuándo inicia la Copa Intercontinental?

Es importante mencionar que con el formato actual, la Copa Intercontinental arrancó desde septiembre pasado con duelos de las confederaciones asiáticas y africanas, sin embargo, será hasta el próximo 10 de diciembre que Cruz Azul esté debutando en el campeonato ante Flamengo o Palmeiras.

La gran final del campeonato se llevará a cabo hasta el 17 de diciembre, esto con los mejores 2 clubes en el certamen internacional de la FIFA.

