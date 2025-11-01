Ellos son los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y dedicación de los deportistas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2025 y entre los premiados destacan medallistas olímpicos, paralímpicos y atletas con reconocida trayectoria.

Ganadores del Premio Nacional de Deporte 2025

Mediante un comunicado, la CONADE indicó que el Jurado definió a los ganadores en las siguientes categorías:

Deporte no profesional

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Uriel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Deporte profesional

Isaac del Toro (Ciclismo)

Deporte paralímpico

Luis Carlos López Valenzuela (ParaAtletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (ParaAtletismo)

Entrenador

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)

Juez/Árbitro

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (ParaNatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)

Fomento al deporte

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

¿Qué premio recibirán los ganadores del Premio Nacional de Deporte 2025?

Con esta premiación se reconoce el desempeño de los atletas durante el periodo del 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2027 en siete modalidades. Los ganadores recibirán un diploma, una medalla de primera clase de oro ley de 0.900 con roseta y 796 mil 5 pesos.

CONADE informa: El Premio Nacional de Deportes 2025 ya tiene ganadores



Su esfuerzo y disciplina serán reconocidos por un año destacado para el deporte mexicano. 🇲🇽



¡Felicidades! #Noticia #CONADE #DeporteMexicano #PremioNacionalDeDeportes #México pic.twitter.com/Cp30BYDe25 — CONADE (@conadeoficial) November 1, 2025

Trayectoria de Isaac del Toro

Isaac del Toro nació en Ensenada, Baja California y se ha convertido en uno de los ciclistas más destacados de México y el mundo pues a su corta edad ha ganado varios títulos y conseguido algunos récords.



1° del Tour de l’Avenir o Tour de Francia Sub-23 2023

del o Tour de Francia 2023 1° de la Vuelta a Asturias 2024

de la 2024 1° en Milano-Turín 2025

en 2025 1° en Cycling Stars Critérium 2025

en 1° en Tour de Austria 2025

en Tour de Austria 2025 1° en La Clàssica de les Terres de l’Ebre 2025

en 2025 1° en Circuito de Getxo 2025

en 2025 1° en Vuelta a Burgos 2025 y ganador de tres etapas (2, 3 y 4)

en 2025 y de 1° en GP Industria & Artigianato 2025

en 2025 1° en Giro della Toscana 2025

en 2025 1° en Coppa Sabatini 2025

en 2025 1° en Trofeo Matteotti 2025

en 2025 1° en el Giro dell´Emilia 2025

en el 2025 1° en la Gran Piamonte 2025

en la 2025 1° en el Giro del Veneto 2025

en el 2025 1° en prueba en línea del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Ensenada 2025

en prueba en línea del 2025 1° en contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Ensenada 2025

