Así se jugarán los cuartos de final del Mundial sub-20’

El mundial sub-20' entra en su etapa decisiva y los cruces para los cuartos de final ya se encuentran definidos. Después de una fase de grupos con bastantes goles y unos octavos de final que nos dejaron varias sorpresas , hay serios candidatos para el título (Marruecos, México y Argentina ).

Partidos de cuartos de final, mundial sub 20

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

España vs. Colombia: Vix Premium y FIFA+ a las 2:00 PM (Hora de CDMX)

México vs. Argentina: Canal 9, TUDN, Vix Premium y Fox Sports México a las 5:00 PM (Hora de CDMX)

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Estados Unidos vs. Marruecos: Vix Premium y FIFA+ a las 2:00 PM (Hora de CDMX)

Noruega vs. Francia: Vix Premium y FIFA+ a las 5:00 PM (Hora de CDMX)

🏆FIFA U-20 WORLD CUP 2025

🗓️BRACKET



🇲🇽México y 🇺🇸Estados Unidos avanzan a los Cuartos de Final por CONCACAF en el Mundial Sub 20. Lo más lejos que han llegado:



🇺🇸4to Lugar - 🇸🇦1989

🇲🇽Subcampeón- 🇹🇳1977



Horarios 4tos:

🇲🇽🆚🇦🇷 Sábado - 🕓5:00 pm

🇺🇸🆚🇲🇦/🇰🇷 Domingo - 🕓2:00 pm pic.twitter.com/ge3bKvZuYm — CNF Zone (@CNFconcacaf) October 9, 2025

México vs Argentina

México y Argentina es sin duda el partido más importante de los cuartos de final del mundial sub-20'. Esta rivalidad se ha convertido en una de las más electrizantes en mundiales.

Aunque no se puede negar la superioridad hegemónica de la selección Argentina, el tri siempre ha logrado agrandarse ante los gigantes del bloque. En mundiales México y Argentina se han enfrentado en 4 ocasiones, y de las cuales Argentina ha salido vencedora en todas.

En este encuentro ambas selecciones se juegan todo, ambas llegan con buenos resultados y sin derrotas en esta copa del mundo. Argentina parte como amplia favorita para llevarse la victoria, México tendrá que ser muy puntual y no cometer errores para evitar la contra de las piernas rápidas del combinado Argentino.

