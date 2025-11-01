Los Angeles se lleva el Clásico de Otoño; los Dodgers son bicampeones de la Serie Mundial

Después de una histórica Serie Mundial 2025 de la MLB entre Toronto y Los Angeles, los Trolley Dodgers se coronaron en el diamante del Rongers Center y levantaron el Trofeo del Comisionado, el cual los avala como los monarcas absolutos de la Liga Nacional y la Liga Americana.

Si bien es cierto que la serie de este 2025 no se compara con las del 2011 entre Cardinals y Rangers o con la de Diamondbacks y Yankees del 2001, consideradas como las mejores de este siglo, el duelto entre Blue Jays y Dodgers pasará a la historia por el icónico juego 3 que se alargó hasta por 18 entradas.

¿Cómo quedó el juego 7 de la Serie Mundial entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers?

Los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers terminaron empatados 4-4 tras nueve innings en el Rogers Centre, forzando extras por primera vez en la historia moderna de la Serie Mundial.

El jonrón de tres carreras de Bo Bichette en la tercera entrada encendió a la afición canadiense con un 3-0 inicial, pero los Dodgers contraatacaron con sacrificio de Teoscar Hernández y el empate de Tommy Edman en la sexta, solo para que Andrés Giménez respondiera con un doble clave que puso el 4-3.

Max Muncy y Miguel Rojas, con jonrones solitarios en la octava y novena, sellaron el drama, dejando la corona en el aire mientras el bullpen de ambos equipos jadea exhausto.

Bancos vacíos tras el pelotazo a Giménez avivaron las llamas de esta serie histórica, con Ernie Clement rompiendo récords de hits postemporada.

En la décima entrada, Vladimir Guerrero Jr. conectó un doblete decisivo al jardín izquierdo que impulsó la carrera del triunfo, desatando la euforia en el Rogers Centre y marcando el regreso de la gloria a Toronto después de más de tres décadas.

Los Dodgers lucharon hasta el final, con Mookie Betts y Freddie Freeman liderando una ofensiva que mantuvo viva la esperanza angelina. Se convierten en los primeros bicampeones de la Serie Mundial desde los Yankees de Nueva York en 1998-2000.

Resultados por juego de la Serie Mundial 2025

Desde el juego uno de la Serie Mundial de este 2025, el Blue Jays vs Dodgers se llenó de emociones en el diamante, pues dentro de las primeras nueve entradas del Clásico de Otoño los canadienses vencieron 11 carreras a 3 a los angelinos.

Para los siguientes dos enfrentamientos los Dodgers lograron irse arriba en la Serie Mundial pues en el juego 2 vencieron a Toronto 5-1, mientras que en el histórico tercer compromiso superaron a sus rivales con un jonrón solitario de Freddie Freeman que llegó hasta la entrada 18 baja para terminar con el marcador 6-5.

Fueron hasta los juegos 4 y 5 que Blue Jays volvió a poner contra las cuerdas a los Dodgers, esto gracias a que las cajas registradoras terminaron con los marcadores de 2-6 y 1-6 en favor de los canadienses.

Para el juego seis que se disputó en la casa de Toronto, el ambiente parecía estar destinado para que los Blue Jays se quedaran con el Clásico de Otoño, sin embargo Los Angeles lograron mandar hasta el séptimo y último compromiso la Serie Mundial tras terminar con el marcador 3-1.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la MLB?

Después de que se haya confirmado al campeón de la Serie Mundial de este 2025, la MLB regresará hasta el miércoles 25 de marzo con el partido inaugural entre los Gigantes y los Yankees dentro del Oracle Park de San Francisco.

