¡Jaguares sigue vivo! No solo Gilberto Mora, esta es la conexión de Chiapas con la selección mexicana sub-20

En el Mundial sub-20, México dio un golpe de autoridad al vencer 4-1 a Chile , con un gol que tuvo un sabor especial: Gilberto Mora asistió a Tahiel Jiménez, quienes marcaron el primer tanto del partido.

Lo curioso es que sus padres, Gilberto Mora Olayo y Walter Lorito Jiménez, también compartieron cancha, pero con los Jaguares de Chiapas hace 19 años.

Este gol no solo representó al talento de la nueva generación del que todos hablan, sino también la continuidad de una tradición futbolística chiapaneca que sigue viva en el corazón del balompié mexicano, pese a que el equipo del estado ya no existe en la primera división .

El primer gol de México a Chile fue increíble. Fueron 18 pases antes de la definición de Tahiel Jiménez tras la asistencia de Gilberto Mora. Posesión sumamente larga en la que colaboró toda la defensa e inclusive el portero. Tremenda la elaboración.🔝🇲🇽pic.twitter.com/oFCJXRlM6C — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La conexión con Jaguares de Chiapas

El 22 de abril de 2006, en un partido histórico dada la importancia del resultado en el mundial juvenil, Mora Olayo y Walter Jiménez coincidieron en el campo defendiendo los colores de Jaguares de Chiapas.

Ese día, el equipo se enfrentó a Dorados de Sinaloa en un duelo que marcó la única vez que ambos futbolistas jugaron juntos en un partido oficial en la entonces Primera División del Futbol Mexicano.

Aunque para ambos su tiempo en el club fue breve, su legado ahora perdura en sus hijos, quienes ahora brillan en la selección nacional .

¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026 [VIDEO] Argentina enfrentará a México en un amistoso previo al Mundial 2026, 15 días antes del inicio del torneo, aún sin fecha oficial.

Los hijos de la herencia chiapaneca

Gilberto Mora Zambrano Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mora debutó en la Liga MX con Tijuana a los 15 años y 303 días, convirtiéndose en el tercer debut más joven en la historia del fútbol mexicano.

Su destacada actuación en la Copa Oro 2025 con la selección mayor, donde contribuyó a la victoria de México, lo posicionó como una de las promesas más brillantes del futbol nacional.

Tahiel Jiménez: Originario de Boca del Río, Veracruz, Jiménez es hijo del argentino Walter Lorito Jiménez, quien dejó huella en Jaguares y Santos Laguna.

Tahiel ha sido pieza clave en la ofensiva de la selección sub-20, destacando por su capacidad goleadora y su visión de juego.

Próximo desafío de la Selección Mexicana: Cuartos de Final

Tras su contundente victoria sobre Chile, México se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20. El próximo rival del Tri juvenil saldrá del enfrentamiento entre Argentina y Nigeria, programado para el miércoles 8 de octubre.

De acuerdo al calendario , el partido de cuartos de final se disputará el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

El cuadro de Cuartos de Final comienza a tomar forma. 🏆#U20WC pic.twitter.com/hrwakewKY0 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 8, 2025

México llega a esta fase tras superar el denominado “grupo de la muerte”, empatando con España y Brasil, además de vencer a Marruecos . Ahora, el equipo dirigido por Eduardo Arce se prepara para enfrentar a uno de los dos equipos más fuertes del torneo, buscando continuar su camino hacia la gloria.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.