El partido que faltaba: Cruz Azul vs Chivas, todo o nada en 90 minutos por un lugar en semis

La liguilla del torneo Apertura 2025 cerrará este domingo la ronda de cuartos de final con el duelo más mediático de la fase: Cruz Azul vs Chivas, un partido que definirá no solo al último semifinalista, sino el acomodo final de la siguiente ronda.

Con el empate sin goles de la ida, ambos llegan con opciones reales, aunque con contextos distintos.

Hora, estadio y transmisión del último partido de los cuartos de final

El duelo decisivo entre Cruz Azul y Chivas podrá seguirse este domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas, desde el Estadio Olímpico Universitario .

La transmisión estará disponible en televisión abierta; no obstante, ambos clubes ofrecerán cobertura minuto a minuto en sus redes oficiales.

Un pase a semifinales que se define en 90 minutos

Cruz Azul vs Chivas dejaron una eliminatoria sin goles tras el choque inicial y que obliga a ambos equipos a jugar con precisión máxima.

Cruz Azul llega con una ventaja reglamentaria tras haber terminado la fase regular por encima del Guadalajara. Eso significa que un empate global les basta para clasificar a semifinales; por lo que las Chivas deben salir por una victoria.

Cruz Azul busca cerrar en casa y aprovechar el reglamento

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón saldrá con la obligación de proponer en casa, aunque con la tranquilidad de que no necesita marcar para avanzar.

Además de mantener el orden defensivo, Cruz Azul buscará recuperar la contundencia que le caracterizó en la fase regular.

Chivas está obligado a ganar: no hay margen de error

El Guadalajara, por su parte, necesita ganar sí o sí para avanzar. El plan de Milito apuesta por sostener el orden defensivo y generar peligro con la velocidad de sus atacantes.

Todo apunta a que Armando La Hormiga González , líder goleador del torneo, estará disponible a pesar de las molestias musculares que presentó en la ida.

¿Cómo quedarían las semifinales?

El ganador de esta serie será el último invitado a las semifinales, donde el acomodo se definirá por la tabla general.

Si avanza Cruz Azul:



Toluca vs Rayados

Tigres vs Cruz Azul

Si avanza Chivas:



Toluca vs Chivas

Tigres vs Rayados

