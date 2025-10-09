Fecha y hora del México vs Argentina en cuartos de final del Mundial Sub20

El partido de México vs Argentina se ha convertido en un clásico en las Copas del Mundo, tanto en categoría absoluta como en aquellas con límite de edad. Este sábado 11 de octubre tendremos un nuevo encuentro entre ambas selecciones por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Un partido que levanta mucha polémica y que, para México, es una revancha considerando la última vez que se vieron en el Mundial Sub 20, en donde la albiceleste eliminó al ‘Tricolor’ en una generación que también apuntaba a levantar el título.

Fecha y hora del México vs Argentina

Es así que la FIFA dejó el horario estelar para el partido de México vs Argentina en el Mundial Sub 20 , con la intención de que millones de personas puedan verlo y sea uno de los productos más atractivos del torneo.



México vs Argentina

Sábado 11 de octubre

17:00 horas (tiempo del centro de México)

Poco a poco la Selección Mexicana sub 20 se ha ido ganando el corazón y la ilusión del país y ahora, este partido podría ser uno de los más vistos en mucho tiempo de una selección con límite de edad.

¡Tenemos rival para los Cuartos de Final en el Mundial #Sub20! 👏⚽



Enfrentaremos a Argentina este sábado en busca de las Semifinales. 🇲🇽🆚🇦🇷



Jugadores a seguir del México vs Argentina en el Mundial Sub 20

Uno de los puntos más especiales de este combinado mexicano es que hay ilusión en todas las líneas del campo, desde el portero Emmanuel Ochoa de Cruz Azul hasta el delantero Tahiel Jiménez de Santos Laguna, sin embargo, la ilusión más grande se encuentra con:



Gilberto Mora . La gran estrella de esta selección que, a sus 16 años, es la gran figura del equipo, con 3 goles y 2 asistencias

. La gran estrella de esta selección que, a sus 16 años, es la gran figura del equipo, con Obed Vargas. El mediocampista de la MLS que ha demostrado tener todo para ser un referente de México y que ya despertó interés en Europa.

El mediocampista de la MLS que ha demostrado tener todo para ser un referente de México y que ya despertó interés en Europa. Elias Montiel. La joya de los ‘Tuzos’ del Pachuca que brilló en la Copa Intercontinental contra el Real Madrid el año pasado y que, ahora, apuesta por ser un jugador clave del ‘Tricolor’.

Otros nombres que han destacado son Diego Ochoa y Rodrigo Pachuca en la defensa, así como Hugo Camberos y Amaury Morales como extremos ofensivos.

La última vez que México y Argentina se vieron en el Mundial Sub 20

El último antecedente entre ambas selecciones en Mundial Sub 20 es del 2011, cuando se midieron en fase de grupos y los argentinos ganaron 1-0 con gol de Erik Lamela.

Antes, en el Mundial de Canadá 2007, también se encontraron en cuartos de final y, en aquella ocasión, Argentina también ganó 1-0, con gol de Mazimiliano Morález. Aquella selección de México ilusionaba, pues tenía a jugadores como Carlos Vela, ‘Chicharito’, Héctor Moreno y otros futbolistas que después se consagraron.

