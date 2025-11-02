El tiempo de recuperación de Gilberto Mora tras fractura con Xolos

Malas noticias para el futbol mexicano: Gilberto Mora sufrió una fractura en un entrenamiento y se quedará fuera de acción durante varias semanas. No estará en la Liguilla con Xolos y tampoco con la Selección Mexicana en los partidos amistosos de noviembre.

En los últimos meses, Mora era uno de los jugadores con más reflectores en México por su trabajo con Tijuana y con la Selección en el Mundial Sub-20, sin embargo, tendrá que tomar un descanso obligado con la misión de recuperarse y llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

¿Qué le pasó a Gilberto Mora?

El equipo de Xolos publicó un comunicado en el que informaron que Gilberto Mora sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda durante un entrenamiento el pasado jueves 29 de octubre.

Dicha fractura requirió una intervención quirúrgica, la cual fue realizada con éxito, sin embargo, esto también obligará al jugador a alejarse de las canchas por un tiempo para llevar a cabo su recuperación.

Con esto, es prácticamente un hecho que Mora no jugará el Play -In con Xolos y que, si el equipo califica, quizá pueda reincorporarse en los cuartos o en las semifinales de la Liguilla.

En cuanto a la Selección Mexicana, el ‘Tri’ tendrá partidos amistosos el 15 y el 18 de noviembre, a los que Gilberto Mora no será convocado por la lesión, algo que podría jugarle en contra estando tan cerca de la Copa del Mundo.

¿Cuánto tiempo estará fuera Gilberto Mora?

Aunque Xolos no dio un tiempo estimado, la recuperación total de una lesión así puede tomar de 4 a 8 semanas, por lo que, al menos, Mora estaría fuera durante casi un mes, justo en una parte crucial de la temporada.

