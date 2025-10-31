Dodgers sobrevive y manda la Serie Mundial al juego 7 ante Toronto Blue Jays

Lo que se esperaba que terminara en una fiesta canadiense se convirtió en una auténtica pesadilla, pues Toronto Blue Jays dejó pasar la oportunidad de ser campeones de la Serie Mundial 2025 de la MLB y ahora, se deberán medir nuevamente a Los Angeles Dodgers en el juego siete.

Fue tras un intenso y polémico cierre de la novena entrada, que los angelinos lograron mandar hasta las últimas instancias la serie de este 2025, la cual se terminará por definir este mismo fin de semana.

¿Qué es el tee de golf y por qué se llama así? [VIDEO] Su nombre proviene del holandés “tuitje” por montones cónicos de arena. Fue inventado en 1889 como placa de goma por Bloxsom y Douglas y evolucionó en 1920.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el juego 6 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays?

Fue hasta la tercera entrada del juego 6 que se movió la caja registradora de la Serie Mundial , esto tras la carrera de Tommy Edman y luego de que Los Dodgers lograran tener casa llena y consiguieran las anotaciones de Shohei Ohtani y Will Smith tras el hit de Mookie Betts.

Por su parte, fue George Springer quien logró conectar de hit y mando a Addison Barger al home para acercar a Toronto Blue Jays en su persecución contra los vigentes campeones de la MLB.

Resultados de los primeros 5 juegos de la Serie Mundial entre Blue Jays y Dodges

Desde el inicio de la Serie Mundial el duelo entre Blue Jays y los Dodgers se fue colocando como uno de los enfrentamientos más intensos de la temporada, pues el juego 1 que se llevó a cabo el 24 de octubre de este 2025, terminó con un marcador 11-3 en favor de los canadienses.

Tan solo 24 horas después, en el juego 2, Los Angeles lograron emparejar la serie al vencer por un marcador de 5 carreras contra una a los locales, lo cual provocó que el Clásico de Otoño se extendiera al menos por un juego más.

Fue hasta el juego 3 que la Serie Mundial de este 2025 escribió su nombre en el libro de récords de la MLB, pues el enfrentamiento se extendió hasta por 18 episodios que se definieron por un jonrón solitario de Freddie Freeman en la entrada baja. El duelo terminó con un marcador de 6-5 en favor de los angelinos.

Para el juego 4 y 5, Toronto volvió a poner contra las cuerdas a los angelinos tras cerrar con marcadores de 2-6 y 1-6 en el Dodger Stadium.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.