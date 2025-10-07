Será un reto: México conoce a su rival para los cuartos de final del Mundial Sub 20

Millones de personas se han ilusionado con esta selección. México avanzó a cuartos de final del Mundial Sub 20 y, gracias al nivel que ha demostrado, es uno de los favoritos para seguir avanzando, aunque su siguiente compromiso no será sencillo.

El ‘Tricolor’ avanzó como segundo lugar de su grupo (que era el grupo de la muerte) y en la ronda de octavos logró eliminar a la selección local, Chile, con un triunfo contundente de 4-1.

El rival de México en cuartos de final

Ahora la selección mexicana está lista para los cuartos de final y se medirán al ganador del partido de Argentina vs Nigeria, un partido que tiene lugar el miércoles 8 de octubre en punto de la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México.

La favorita para avanzar es Argentina, quien terminó invicta en la fase de grupos con tres victorias, ante Italia, Australia y Cuba, y que, además, tiene promesas que han llamado la atención a varios equipos en Europa.

¿Cuándo y a qué hora jugará México los cuartos de final del Mundial Sub 20?

Es un hecho: México jugará el sábado11 de octubre a las 5:00 de la tarde. De nueva cuenta tendrán el horario estelar para un encuentro que, seguramente, será uno de los más vistos de todo el certamen.

Así eliminó México a Chile en octavos

El compromiso de octavos de final entre México y Chile se robó los reflectores del Mundial Sub 20 , con un triunfo contundente del ‘Tricolor’ por 4-1, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y doblete de Hugo Camberos.

En el primer gol, Gilberto Mora dio una gran asistencia a Jiménez, quien remató de primera intención en el área; en el segundo gol, Fimbres disparó desde la media luna y logró vencer al arquero rival. Después, Hugo Camberos encontró el esférico en el área chica para cerrar la fiesta.

¡México no deja dudas frente a Chile y se mete en Cuartos de Final! 🇲🇽⏩#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 8, 2025

Gilberto Mora, la gran joya de México

Por si fuera poco, la selección mexicana se ha robado los reflectores gracias al enorme nivel de Gilberto Mora , quien ha sido la estrella del equipo con 3 goles y 2 asistencias en lo que va de la Copa del Mundo.

Por si fuera poco, Mora también tuvo participación en el verano con la selección absoluta y fue campeón de la Copa Oro; ahora en la categoría sub 20 brilla de mejor manera y hay varios equipos europeos que lo siguen de cerca.