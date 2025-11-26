Bravos de Juárez 1-0 Toluca: Ver EN VIVO los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

Bravos de Juárez vs Toluca , el primer partido de los cuartos de final de la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Un compromiso en el que los 'Diablos' llegan como amplios favoritos tras haber terminado en primer lugar de la tabla general, y en el que los 'Bravos' sueñan con dar la gran sorpresa.

Juárez 1-0 Toluca, resultado en vivo

Minuto 45: MEDIO TIEMPO, Juárez sigue con la ventaja de 1-0

Minuto 8: Tiro libre para Toluca que pasa por un costado

Minuto 3: ¡GOOOOOL! Juárez anota, gol de cabeza del defensa Jesús Murillo

Minuto 1: ¡CEEERCA! Juárez estuvo a punto de abrir el marcador en la primera jugada del encuentro

Marcel Ruíz es capitán del Toluca

El encuentro comienza a las 7:00 pm

Toluca fue el 1er lugar general

Juárez avanzó en el Play-In, con el último boleto para la Liguilla

El partido será en el Estadio Olímpico Benito Juárez

El técnico de Juárez, Martin Varini, ha sido una de las grandes revelaciones del torneo

Alineación del Juárez vs Toluca

Para este partido, Varini apostará por un sorpresivo 4-3-3, que puede tener enormes variaciones durante el juego:



Portería: Sebastián Jurado

Defensa: Denzell Garcia, Jesús Murillo, José García y Alejandro Mayorga

Mediocampo: Homer Martínez, Guilherme Castilinho y Rodolfo Pizarro

Delantera: Ricardinho, Óscar Estupinan y José Luis Rodríguez

Por su parte, el 'Turco' Mohamed también sorprendió con su alineación, apostando por dos delanteros desde el inicio, ante la ausencia de Alexis Vega en un marcado 4-4-2:



Portería: Hugo González

Defensa: Diego Barbosa, Federico Pereira, Antonio Briseño, Jesús Gallardo

Mediocampo: Jesús Angulo, Franco Romero, Marcel Ruíz y Nico Castro

Delantera: Paulinho y Robert Morales

¿Dónde ver el Juárez vs Toluca?

Y claro, si quieres seguir todas las acciones de este partido sin perder ningún detalle, lo puedes disfrutar a través de la señal de TV Azteca en televisión nacional, con la mejor narración a cargo de Christian Martinoli, junto con el análisis de Luis García, mejor conocido como el Dr. García.

De igual manera, recordemos que el partido de vuelta de Toluca vs Juárez el próximo sábado 29 de noviembre también se podrá disfrutar por la señal de TV Azteca.

