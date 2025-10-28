Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca

Durante la mañana de este martes 28 de octubre se dio a conocer que un juez de control de la Ciudad de México (CDMX) giró una orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca y propietario de los Tuzos de la Liga MX y el Real Oviedo de LaLiga de España.

Información dada a conocer hasta el momento, señala que la orden de aprehensión también fue emitida en contra de Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca de la Liga MX.

¿Por qué giraron orden de aprehensión contra Jesús Martínez?

De acuerdo con fuentes del diario Reforma y las cuales aseguran estar cercanas al caso, tanto Jesús Martínez como Hipólito Cabrera incumplieron en dos ocasiones la orden de acudir a una audiencia inicial en la que se formularía la imputación en su contra por realizar transmisiones deportivas bajo litigio.

Se señaló que al no acudir ni presentar justificaciones válidas sobre su ausencia, el juez de control emitió la órden de aprehensión en contra del presidente y representante legal del Club Pachuca de la Liga MX por el delito de desobediencia de particulares agravado.

Es importante mencionar que las audiencias a las que no acudió Jesús Martínez y por las cuales se giró la orden de captura en su contra, son las que iniciaron por los conflictos entre Grupo Lauman, Fox Corp/Tubi y los clubes Pachuca y León.

¿Qué es la desobediencia de particulares agravado?

El delito por desobediencia en particulares agravado se da cuando una persona se niega a cumplir con una orden emitida por autoridades judiciales o administrativas competentes en diferentes casos.

A grandes rasgos, este delito se da cuando un individuo se niega al cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad sin causa justificada.

¿Puede ir a la cárcel Jesús Martínez?

Vale la pena mencionar que el código penal de nuestro país establece que las personas que cometan el delito de desobediencia de particulares, pueden recibir sanciones que van desde multas económicas hasta detención y traslados a prisión.

Es por ello que Jesús Martínez sí podría ser detenido y trasladado a prisión, esto bajo los parámetros establecidos en las leyes de nuestro país.

