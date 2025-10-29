Serie Mundial 2025: Claves y todo lo que debes saber previo al juego 5

La Serie Mundial de la MLB se ha convertido en una de las más entretenidas de los últimos años y ahora nos preparamos para ver el juego 5 entre LA Dodgers y Toronto Blue Jays, con varios puntos clave que serán decisivos en el estadio de Los Ángeles.

Antes de comenzar los juegos, LA Dodgers era amplio favorito para ganar la Serie Mundial y conseguir el bicampeonato, sin embargo, los de Toronto han sorprendido con su excelente desempeño y luego de cuatro juegos, tenemos una serie empatada 2-2.

Claves del Juego 5 de la Serie Mundial

Hay varios detalles y jugadores clave que serán motivo de análisis una vez que concluya la Serie Mundial . El escenario previo al juego 5 es fundamental para entender cómo pueden desarrollarse los últimos partidos y aquí te contamos los detalles:



Toronto cerrará en casa . La victoria de los Blue Jays en el juego 4 fue clave para inclinar la serie a su favor, ya que han obligado a un sexto o incluso séptimo juego, los cuales serían en su casa, algo que aumenta sus posibilidades de ser campeones este 2025.

La presión en Shohei Ohtani. La gran estrella de la MLB tiene un escenario perfecto para liderar a su equipo a un título y escribir su nombre con letras doradas, tal como lo han hecho otras leyendas en momentos de adversidad.

La gran estrella de la MLB tiene un escenario perfecto para liderar a su equipo a un título y escribir su nombre con letras doradas, tal como lo han hecho otras leyendas en momentos de adversidad. Miles quieren ver fracasar a La efectividad de Toronto en la Serie Mundial. Hasta, Toronto ha ganado el 100% de las Series Mundiales que ha disputado, ganando las de 1992 y 1993; regresó después de décadas a este escenario y en el 2025 busca mantener su buena racha.

The #WorldSeries is a best-of-3 now 👀



Watch Game 5 between the @Dodgers and @BlueJays tonight at 8 PM ET on @MLBONFOX and streaming on @watchfoxone! pic.twitter.com/oo3N9o2c1o — MLB (@MLB) October 29, 2025

¿A qué hora y dónde ver el Juego 5 de la Serie Mundial?

Por último, nadie querrá perderse este partido el miércoles 29 de octubre, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), con un encuentro que se podrá disfrutar a través de la señal de ESPN.

